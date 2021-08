Após se recuperar da Covid-19, Luciano Szafir passa Dia dos Pais com os filhos: Não podia estar mais feliz

09/08/2021 | 15:10



Logo depois de tantos dias de luta, finalmente os dias de glória chegaram para Luciano Szafir! O ator, que recentemente ficou um mês internado por conta da Covid-19, comemorou o Dia dos Pais, no último domingo, dia 8, ao lado dos três filhos: Sasha Meneghel, fruto de seu relacionamento com Xuxa Meneghel, David e Mikael, de seu casamento com Luhanna Melloni. E claro, não podia faltar a presença do genro, João Figueiredo.

O artista não escondeu a empolgação de estar em casa celebrando o momento com a família e escreveu:

Não podia estar mais feliz, quanta alegria estar com meus três filhos e com minha mulher. Aliás, quatro filhos, tem o João também, claro, nosso filho que a vida presenteou.