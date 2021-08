Corinthians treina sem Cantillo e tem retorno de Lucas Piton

09/08/2021 | 15:07



Um dia após empatar sem gols com o Santos, o Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira ainda sem Cantillo, mas com o reforço de Lucas Piton. Com o retorno do lateral-esquerdo, o técnico Sylvinho começou a preparar a equipe paulista para a partida contra o Ceará, domingo, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Piton não entra em campo desde o fim de junho, quando foi titular no empate com o Fluminense, em São Januário. Com vocação mais ofensiva, ele estava entre os 11 enquanto Sylvinho formava a equipe com três zagueiros. No entanto, o lateral foi sacado do time quando o treinador optou por apenas dois homens na zaga. O experiente Fábio Santos, de postura mais defensiva, retomou o posto de titular.

Nas últimas semanas, Piton sofreu um incômodo na região lombar. Não chegou a ser relacionado para o clássico de domingo. Nesta segunda, se mostrou recuperado do problema físico e treinou com o grupo, abrindo nova opção para Sylvinho, caso opte por mudanças na defesa.

Cantillo, por sua vez, segue afastado. Desfalque no fim de semana, o meia deu continuidade ao seu tratamento de um desconforto no músculo adutor da coxa direita na manhã desta segunda-feira. O Corinthians não indicou uma previsão de retorno para o jogador colombiano.

Sem Cantillo e com Piton, Sylvinho fez o primeiro coletivo da semana nesta segunda, sem revelar preferências em treino fechado para a imprensa, como tem sido costume ao longo desta pandemia. Para reforçar a atividade, o treinador contou com cinco atletas da base: o lateral-esquerdo Léo Santos e o volante Mandaca, ambos do sub-20; e os zagueiros Léo Paraiso e Felipe e atacante Hugo Borges, do sub-23.

Os jogadores do Corinthians vai ganhar uma folga nesta terça. E, na quarta, o grupo voltará ao trabalho pela manhã.