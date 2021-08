Teatro Santos Dumont retoma espetáculos com público

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



09/08/2021 | 14:36



Em agosto, mês que marca a retomada das peças e performances com presença de público no Teatro Santos Dumont, em São Caetano, há opções para toda a família: tem espetáculo cômico de hipnose, musical para a garotada, uma linda adaptação de Frozen para as artes cênicas e ainda um show ao som dos eternos clássicos dos Beatles. Os eventos têm o apoio da Secult (Secretaria de Cultura) e são de responsabilidade de suas respectivas produtoras. Todos são de classificação indicativa livre.

Confira a agenda de agosto:





André Attie, Eduardo Neaime e Sanny Machado reúnem suas melhores sugestões no Show de Hipnose Cômica Magicamente. A marca do espetáculo é hipnotizar voluntários da plateia, induzindo-os a experimentar um relaxamento profundo, como se estivessem dormindo, mas sem perder a consciência. Dia 14/8, às 19h30, duração: 90 minutos. Ingressos de R$ 25 a R$ 50, à venda pelo bilheteriaexpress.com.br e na bilheteria do teatro dia 14/8, a partir das 16h30.

Crocodilo Debaixo da Cama é uma viagem poética por meio da ótica infantil sobre o nosso tempo, em especial no cenário da pandemia da covid-19, com a Cia de Danças de Diadema. O musical foi contemplado pelo Edital do ProAC (Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo), a categoria Produção e Temporada de Espetáculos Inéditos para o Público Infanto-Juvenil. Dia 21/8, às 16h, duração: 40 minutos. Gratuito.

Frozen II no Teatro traz para o palco toda a magia do cinema. Na segunda parte desta gelada aventura, em uma versão toda especial para o teatro, Elsa parte em busca da origem de seus poderes e fará de tudo para desvendar os mistérios do seu passado. Dia 22/8, às 15h, duração: 60 minutos. Ingressos: de R$ 25 a R$ 50, à venda pelo bilheteriaexpress.com.br, clubedoingresso.com, lojas Tio Gil e na bilheteria do teatro dia 22/8, a partir das 11h.

Beatles 4ever foi fundada em 1976, por Celso Anieri e Marcus Rampazzo. Este é o primeiro cover do quarteto de Liverpool no Brasil e faz um grande tributo musical à banda considerada a mais influente de todos os tempos. A formação atual conta com os músicos Orah Neves (John Lennon), Ricardo Júnior (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison) e Ricardo Felicio (Ringo Starr). Dia 28/8, às 20h, duração: 100 minutos. Ingressos: de R$ 40 a R$ 80, à venda pelo bilheteriaexpress.com.br, clubedoingresso.com, lojas Tio Gil e na bilheteria do teatro dia 28/8, a partir das 14h.

O número de assentos disponíveis é limitado em respeito ao distanciamento social, por isso, para os eventos com cobrança de entrada, garanta seu ingresso antecipadamente. Para o musical infantil Crocodilo Debaixo da Cama, de entrada franca, é aconselhável chegar ao local com antecedência. Não será permitido permanecer nas dependências do teatro sem máscara.

Mais informações sobre os espetáculos podem ser obtidas com a Secult (Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano), pelo telefone (11) 4233-8910 ou e-mail cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br.