COB bate recorde de medalhas em Tóquio com aumento de 10% em recursos de loterias

09/08/2021 | 14:03



O Comitê Olímpico do Brasil (COB) superou o recorde de conquistas de medalhas em uma edição olímpica - 21 nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 - com um orçamento maior proveniente da receita das loterias. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, o repasse para o COB em 2021 teve um aumento de 10,47% em relação ao primeiro semestre do ano passado. O Brasil se superou a marca dos Jogos do Rio-2016 e ganhou 21 medalhas: 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze.

A Caixa Econômica Federal destina uma porcentagem da arrecadação de cada loteria para os repasses sociais, que incluem áreas de saúde, cultura, esporte, entre outras. A soma dos repasses sociais feitos entre janeiro e junho de 2021 gerou R$ 140,1 milhões ao COB. No ano passado, o repasse foi de R$ 126,8 milhões no mesmo período. A elevação foi, portanto, de 10%.

Os dados fazem parte de um levantamento da Docttor Lotto, plataforma especializada em loterias. O Brasil possui atualmente duas modalidades de loterias que possuem sorteios de segunda-feira a sábado. São elas a Lotofácil e a Quina. Ambas destinam 1,73% da arrecadação de cada concurso ao COB.

De acordo com a plataforma, a Lotofácil foi responsável pelo repasse de R$ 41,2 milhões ao COB entre janeiro e junho de 2021. Já a Quina contribuiu com uma fatia de R$ 31,3 milhões. "Em agosto do ano passado, a Lotofácil, loteria que caiu no gosto popular por ser uma das mais fáceis de ganhar, passou de três sorteios semanais para concursos diários, o que aumenta naturalmente a arrecadação e os repasses sociais", disse Bruno Predolin, editor-chefe da plataforma.

"Além disso, loterias especiais que geralmente movimentam bastante o mercado das apostas bateram recordes de prêmios, como foi o caso da Dupla de Páscoa com R$ 31 milhões e a Quina de São João que pagou um prêmio de mais de R$ 204 milhões", completou.

ESPORTES PARALÍMPICOS - O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) também teve mais recursos neste ano em relação ao ano passado. Entre janeiro e junho, foram destinados R$ 77,9 milhões. No primeiro semestre de 2020, o repasse foi de R$ 70,5 milhões. A variação representa um aumento de 10,50%.

A Paralimpíada de Tóquio-2020 começa no próximo dia 24. Os primeiros atletas do Brasil embarcaram na última quinta-feira. Representantes da natação, tênis de mesa, goalball e halterofilismo embarcaram com membros da comissão técnica, médica e administrativa, totalizando cerca de 130 pessoas. Ao todo, a missão brasileira contará com 431 pessoas, sendo 253 atletas representando o país em 20 modalidades.