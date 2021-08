Após dizer que era mãe de filho de Xamã, Nicole Junqueira desmente as informações

09/08/2021 | 14:10



Estava acontecendo uma verdadeira polêmica envolvendo o cantor Xamã. Isso mesmo, segundo Leo Dias do Metrópoles, uma mulher apareceu na vida do cantor dizendo ser mãe de um filho dele.

E no último domingo, dia 8, a jovem Nicole Junqueira que é estudante de direito entrou em contato com o colunista para esclarecer a história e decidiu contar a verdade por meio de textos e áudios, fotos e vídeos.

Após o jornalista ter publicado uma matéria sobre o assunto, a estudante pediu para que as matérias fossem retiradas do ar alegando que tentaria se revolver diretamente com o cantor, que ainda não a havia respondido. O problema é que isso foi mais uma mentira inventada por Nicole porque nem se quer havia contatado Xamã.

- Ele não me respondeu ainda. Eu não quero essa proporção agora, tá tirando minha paz. O que tiver que ser resolvido será com ele. Por favor, peço mesmo que apague.

Logo em seguida, a equipe de Léo Dias tentou manter contato com a assessoria de imprensa de Xamã, que disse não saber da informação, mas que estavam dispostos a ajudá-la no que fosse necessário.

Na mesma noite, Xamã enviou um áudio para o jornalista no qual Nicole aparece pedindo desculpas e explicando que tudo não passou de uma mentira e que o filho realmente não é dele.

- Não sei como vou desfazer isso, eu não estava nada bem. O filho não é seu!