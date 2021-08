Marcelo Bimbi revela que não vai deixar de usar o anel de compromisso com Nicole Bahls

09/08/2021 | 13:11



Como você viu, Nicole Bahls e Marcelo Bimbi acabaram achando melhor dar uma pausa no casamento e após um silêncio, o modelo finalmente falou sobre o assunto.

Bimbi recentemente foi visto em suas redes sociais usando a aliança de compromisso que tinha com a ex-panicat e ao ser questionado no Instagram se iria continuar com o acessório, o modelo afirmou que irá manter o anel.

Lembrando que durante o programa A Tarde é Sua, Marcelo Bimbi negou que traiu Nicole Bahls.

Ela terminou. Por mim, nunca teria terminado. A mulher mais incrível que já conheci. Nunca irei tirar essa aliança. Nunca tive outra!

Os dois foram casados por três anos e juntos venceram uma das edições do Power Couple Brasil.