Munik Nunes revela que teve ruptura do implante na mama: Vou precisar trocar

09/08/2021 | 13:11



Munik Nunes, campeã do Big Brother Brasil 16, revelou para os seguidores do Instagram que teve uma ruptura do implante mamário e que terá que fazer uma cirurgia.

No último domingo, dia 8, a influenciadora digital respondeu algumas perguntas sobre o assunto no Stories. Ela explicou o ocorrido e afirmou que vai diminuir o tamanho dos seios:

Tive ruptura intracapsular do implante mamário direito. Eu vou precisar trocar porque teve ruptura. Aí vou aproveitar e diminuir [o tamanho da mama].

Uma pessoa questionou:

Como descobriu que teve essa ruptura?

Munik, então, respondeu:

Minha mama direita está maior e mais dura que a mama esquerda. Sinto incômodo quando pulo, corro, deito de barriga para baixo, pego o Zezé no colo... E aí fui no médico e ele pediu uma ressonância e bingo.

Outro internauta perguntou quando a influenciadora vai passar pelo procedimento cirúrgico, mas ela não deu uma data específica:

Ainda tô vendo a data. Essa semana acredito que já consigo bater a data.