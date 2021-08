Modelo afirma ser filho de Francisco Cuoco e mostra até semelhanças físicas com o ator

09/08/2021 | 13:11



Francisco Cuoco que estava vivendo uma paz tremenda, acabou tendo o seu nome envolvido em uma certa polêmica. Isso mesmo, tudo porque um modelo afirmou ser filho do ator e que não tem dúvidas sobre isso.

Durante uma entrevista para o Domingo Espetacular, Anthony Júnior contou que não duvida da paternidade do artista e conseguiu mostrar até semelhanças físicas com ele.

- As mesma feições faciais, as mãos, os pés... Não estou fazendo isso porque eu quero aparecer, estou fazendo isso porque eu estou atrás do meu pai biológico. Não do famoso, não do artista, estou atrás do meu pai biológico. Eu não tenho dúvidas de que ele é meu pai.

O modelo revelou durante a entrevista que só soube de seu pai quando seu padrasto se separou de sua mãe.

- Ele me chamou no escritório e falou: Pai é quem cria! Eu disse: Pai, vai direto ao assunto. Ele me disse: Você não é meu filho biológico, e me mostrou o DNA.

Além disso, Anthony afirmou que acredita em um possível acordo entre Francisco Cuoco e sua mãe sobre a paternidade e que isso explicaria tanto a relutância dela sobre revelar a verdadeira história para ele.

O modelo que atualmente mora no Estados Unidos, veio para o Brasil justamente para fazer alguns testes de DNA, marcado pela Justiça em três laboratórios diferentes, mas infelizmente, Cuoco não apareceu em nenhum deles.

- Decepção porque gera um estresse. Eu saí de Orlando para vir para cá, são três anos de buscas, de pesquisas. Ele não ter comparecido é mais um ponto positivo na minha busca.

Ixe, essa história vai dar dor de cabeça, né!?