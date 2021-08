Silvio Santos usa pijama da marca de Tiago Abravanel e critica o neto: Burro e bobalhão!

09/08/2021 | 13:10



Se você é o tipo de pessoa que acompanha o Programa Silvio Santos ou esteve nas redes sociais no último domingo, dia 8, percebeu que o look do dono do baú foi extremamente falado em todos os cantos.

Isso mesmo, Silvio Santos decidiu aparecer em seu programa vestindo nada mais, nada menos do que um pijamão - que inclusive, era da marca de Tiago Abravanel, neto global do dono do baú. Mas o que realmente chamou a atenção foi a crítica que Silvio fez no neto:

- Essa roupa aqui, nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas usam na rua, vão ao mercado. Aqui no Brasil não pode. E o meu neto foi burro, resolveu chamar isso aqui de pijama, Tijama [nome da marca]. Você pode ser fardado, mas se disse que é um pijama, ninguém usa mais.

E ele não parou por aí, Silvio Santos ainda relembrou durante o dominical que estava fazendo uma homenagem de Dia dos Pais uma conversa que teve com Tiago sobre os pijamas.

- Falei para ele: O que é Tijama?. Se estivesse em outro país, iria em qualquer lugar. Sei que essa roupa aqui, na Inglaterra, nos Estados Unidos e em qualquer lugar da Europa, se usa normalmente. Aqui o babalhão do meu neto falou: Tijama. Eu não quero, ninguém quer Tijama. Tijama é pobre, rico não usa tijama, usa essa roupa mesmo. Agora, essa roupa tem uma dificuldade, foi difícil guardar dinheiro no bolso.

Podemos levar esse relato de Silvio Santos como uma crítica construtiva para o neto?