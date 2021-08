Explore a gastronomia do Circuito das Águas Paulista

Redação

Do Rota de Férias



09/08/2021 | 12:59



Visitar o Circuito das Águas Paulista, no interior de São Paulo, é a oportunidade perfeita para explorar experiências gastronômicas inesquecíveis. Abaixo, confira algumas atrações deliciosas e típicas de cada cidade da região.

Gastronomia no Circuito das Águas Paulista

Águas de Lindóia

Em Águas de Lindóia, cidade que fica junto à divisa com o estado de Minas Gerais, queijos variados e compotas caseiras são uma ótima e deliciosa opção de gastronomia. Nos restaurantes em geral, a cozinha mineira está presente, com seu tempero típico e na fartura dos pratos.

Amparo

Amparo apresenta na sua gastronomia a nova tendência da cozinha artesanal, que traz sabores “da terra” em receitas diferenciadas. Os ingredientes da cozinha mineira também estão presentes em receitas de diversos restaurantes.

Holambra

Visitar Holambra é fazer uma viagem aos Países Baixos, com construções típicas, ruas bem cuidadas e uma população que traz nos traços a origem de seus ancestrais. Por lá, é fácil encontrar pratos típicos holandeses, como coelho e pato assados e salsicha defumada, sempre acompanhados de muita batata. Os doces são uma atração à parte, como o Stroopwafel, uma bolacha constituída de duas partes e com recheio de caramelo. Há também a Speculaas, um biscoito crocante feito com especiarias, e a famosa torta de maçã.

Jaguariúna

Jaguariúna oferece um grande leque de opções de restaurantes que trazem em seus cardápios pratos da cozinha brasileira. Eles surpreendem pelos sabores com ingredientes típicos e com um toque contemporâneo. Alguns exploram a culinária de outros estados, como a cozinha capixaba.

Lindóia

Em Lindóia é programa quase obrigatório conhecer os alambiques da área rural. Há grande diversidade de restaurantes na cidade, que vão desde cantinas e comida da roça até hambúrgueres diferenciados.

Monte Alegre do Sul

Monte Alegre do Sul tem na sua área rural vários pesqueiros. Além de estarem abertos para lazer, eles têm restaurantes com receitas à base de peixes frescos, sempre acompanhados de fartas guarnições. A cachaça artesanal é outra atração para deleitar os que gostam dessa bebida tipicamente brasileira.

Pedreira

Pedreira tem como destaque gastronômico a comida da roça, servida em vários empreendimentos rurais que fazem parte do roteiro de turismo rural na cidade, conhecida como a Capital da Porcelana.

Serra Negra

Serra Negra oferece, além de geleias artesanais feitas por pequenos produtores rurais, uma boa variedade de restaurantes, onde as massas são o “carro chef”. Outro destaque fica por conta das pizzarias, que renderam para a cidade o título da 2ª melhor pizza do Brasil, segundo o Tripadvisor.

Socorro

Às margens do caudaloso Rio do Peixe, que proporciona aos aventureiros momentos inesquecíveis no rafting, Socorro também tem na água o destaque de sua gastronomia. A tilápia é a marca registrada da cidade, apresentada em pratos diversos que vão desde o tira gosto até receitas mais sofisticadas.

