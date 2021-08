Instituições financeiras devem se unir para zerar emissão de CO2, diz Mark Carney

09/08/2021 | 12:23



O enviado especial das Nações Unidas para Ação Climática e Finanças, Mark Carney, afirmou por meio de seu Twitter que o novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), divulgado nesta segunda-feira, mostra que não há tempo a ser perdido na luta pelo clima. De acordo com Carney, as instituições financeiras deveriam colaborar com a Aliança Financeira de Glasgow para Zero Emissões Líquidas (GFANZ, na sigla em inglês) e fornecer ferramentas para a transição à emissão líquida de CO2 e demais gases de efeito estuda. A GFANZ reúne mais de 160 empresas com ativos de US$ 70 trilhões e foi lançada no início deste ano por Carney.

"Todas as instituições financeiras deveriam se unir à #GFANZ e fornecer o financiamento necessário para a transição para a emissão líquida", disse ele. "Se você não faz parte da solução, você é o problema", concluiu Carney, utilizando a hashtag #CriseClimática, em inglês.

O relatório do IPCC, que reúne 195 governos, alerta para a possibilidade de que parte dos efeitos da mudança climática - como elevação do nível dos mares e derretimento de calotas polares - sejam irreversíveis durante séculos.

O documento foi feito a partir de análises de 14 mil estudos científicos, durante três anos, e estabelece bases científicas para a COP26, cúpula sobre mudança climática prevista para novembro em Glasgow, na Escócia.