Testamos: editor de imagens online, Fotor entrega interface completa e fácil de usar

09/08/2021 | 11:48



O Fotor é um editor de fotos gratuito totalmente online, gerenciável via navegador. Ele oferece diversas ferramentas e modelos de edição, colagem e design para usuários de perfis variados – podendo ser útil tanto para iniciantes quanto para os mais experientes. O 33Giga testou a plataforma e, a seguir, te dá um panorama geral sobre o uso do serviço.

Editar imagens

Assim que o usuário faz upload da primeira foto, o editor começa um tutorial de apresentação das funções principais. Dessa forma, você já fica ciente do que tem à disposição e consegue direcionar seu processo de edição – sem ficar indo e voltando na barra de ferramentas para procurar os recursos que quer usar.

Para uma edição mais rápida, a função Melhorar Foto vai fazer um ajuste geral para afinar os parâmetros básicos da imagem. Serão corrigidos pontos como contraste, brilho, curvas e tamanhos. Já para quem gosta de adicionar efeitos às fotos, o Fotor conta com mais de 200 deles para personalizar as imagens como desejar.

Especialmente para a edição de retratos, o serviço tem também uma seção com ferramentas de retoque. Os recursos básicos envolvem correção de manchas, suavização de pele, remoção de rugas e remodelagem do formato do rosto. Há, ainda, funções específicas para os olhos, como aplicação de maquiagem e remoção de olhos vermelhos, e para a boca, como clareamento dos dentes.

No todo, o primeiro destaque do editor de imagens fica para o recurso de correção de manchas. Ele é bastante delicado e preciso, o que permite eliminar imperfeições e espinhas da pele com muita facilidade. O segundo vai para as ferramentas de maquiagem. Elas são bem naturais e não deixam as fotografias com um ar artificial.

Quando o trabalho estiver pronto, basta usar o botão exportar para salvar a imagem no computador. É possível escolher o formato (PNG ou JPG) e a qualidade (alta, média, baixa ou personalizada) livremente.

Criar colagens

Na página inicial da ferramenta de colagem, o Fotor oferece algumas opções pré-definidas. Nessa dinâmica, ele divide os recursos disponíveis por categorias, deixando mais fácil (e rápido) para o usuário encontrar o que ele precisa.

Se o objetivo é fazer colagens artísticas, por exemplo, você vai ter à disposição modelos prontos nos tamanhos 4:3, 9:16 e 1:1. Dentro da seção, será necessário somente importar e posicionar as fotos que você deseja combinar. Mas há também a opção de colagem tradicional, na qual você encaixa as fotografias nos espaços verticais, horizontais, retangulares, quadrados ou mistos.

Produzir designs

A área de design é bastante variada. O Fotor facilita a criação de logotipo, pôsteres, cartão, fundo para Zoom, newsletter, etiquetas e uma infinidade de outros produtos. Em especial para as redes sociais, ela permite criar miniaturas para canais do YouTube, posts do Instagram, cover de Twitter, anúncios no Facebook e muito mais.

É possível, ainda, produzir um design do zero. Nessa modalidade, o usuário começa personalizando o tamanho do projeto. Dá para definir largura e altura (em px, cm ou mm) manualmente ou selecionar formatos pré-definidos para impressão, desktop e mobile. Entre as opções, estão A4 e A5, 1280x720px e 1920x1080px, e específicos para Kindle e iPhone X.

Com o tamanho selecionado, o usuário tem à disposição uma série de ferramentas. Na aba Elementos, por exemplo, é possível encontrar uma lista de figurinhas de formas, linhas, ícones e padrões. Dá, ainda, para adicionar fotos, plano de fundo e textos – esse último de forma livre ou a partir de modelos prontos.

Preços e condições

Além do perfil gratuito, que oferece os recursos básicos de edição, colagem e design, o editor de imagens tem outros dois pacotes pagos e mais completos. A versão Fotos Pro, voltada para pequenas empresas, freelancers e designers, tem todas as ferramentas e fotos de bancos de imagem disponíveis pelo valor de US$ 8,99 mensal ou US$39.99 anual. Já a Fotor Pro+, que foca startups e agências de marketing, custa US$ 19,99 por mês e US$ 89,99 por ano.