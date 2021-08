Ex-BBB Wagner se pronuncia após vídeo íntimo vazado: Tomando providências

09/08/2021 | 11:11



Wagner Santiago, ex-participante do BBB, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter na madrugada desta segunda-feira, dia 9, após ter um vídeo íntimo vazado na internet.

Horas antes da publicação viralizar, ele havia divulgado um vídeo no qual aparece beijando uma moça dentro de um carro, com a legenda:

Depois de algumas bebidinhas no litoral norte de São Paulo. Isso vai acabar lá no OnlyFans.

Ele, que aderiu à plataforma de conteúdo adulto recentemente, voltou ao Twitter para se pronunciar sobre o vídeo íntimo que deu o falar. O ex-namorado de Gleci Damasceno explicou que a filmagem foi feita para a plataforma e não poderia ter saído de lá. Por causa do incidente, ele afirmou que tomará algumas medidas:

É um conteúdo privado e não é divulgado de maneira proposital como muitos pensam em respeito a quem me prestigia lá no Onlyfans .Estou tomando providências, sim ou claro? Depois vão lá no minha DM chorar as pitangas... Aí já é tarde demais!!, escreveu.