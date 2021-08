Gravação entre Fiuk e Tatá Werneck tem clima tenso

09/08/2021 | 11:10



Parece que o clima pesou entre Tatá Werneck e Fiuk durante as gravações do episódio com o cantor para a nova temporada do Lady Night! Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a apresentadora perdeu a paciência após o convidado não rir das piadas feitas por ela.

Um internauta teria revelado que fez parte da plateia do programa no episódio com Fiuk e relatou que Tatá quase cancelou a gravação, que aconteceu em julho.

Puxa, Tata! Pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando sobre isso, teria dito Fiuk, segundo a colunista, após Tatá brincar que ele era uma chaminé com pernas.

A humorista ainda teria aconselhado o cantor a levar a vida de forma mais leve. O internauta ainda revelou que Tatá teria sofrido com a gravação, que foi horrível.

Eu participei da plateia do Lady nitght com Fiuk e foi horrível. Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tata cancelar o programa, pq não estava gostando das piadas sobre ele. (...) Participei só pra não desfalcar. Mas foi horrível gente, a Tata sofreu. Ela mesmo disse no Especialista que chorou depois, escreveu o internauta.