Irmão de Meghan Markle diz que avisou príncipe Harry sobre a relação deles: - Acho que ela vai arruinar a sua vida

09/08/2021 | 11:10



O meio-irmão de Meghan Markle disse que ela é superficial! De acordo com informações do Daily Mail, Thomas Markle Jr. é um dos participantes do Big Brother australiano e, assim que chegou no reality show, já deu declarações polêmicas sobre a irmã.

Em um trailer do programa, que já repercutiu antes mesmo de começar, Thomas afirma ter avisado Harry sobre o relacionamento com Meghan:

- Sou irmão de Meghan Markle, sou o irmão mais velho de todos eles. Eu disse ao príncipe Harry: Acho que ela vai arruinar a sua vida. Ela é muito superficial.

Ele também foi questionado sobre como se sentiu ao não ser convidado para o casamento da irmã com príncipe Harry:

- Não estou amargo, apenas perplexo. É doloroso, dado o quão próximos já fomos. Estou confuso e um pouco perturbado porque aqui está uma pessoa sabendo da posição em que está e, ainda assim, ela se esqueceu de sua carne e do seu sangue.

Ainda segundo o site, Thomas enviou uma carta para o Duque de Sussex afirmando que não era tarde demais para desistir de se casar com ela, e também disse:

- Meghan obviamente não era a mulher certa para você.