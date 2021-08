Ribeirão Pires finaliza imunização da população adulta no Complexo Ayrton Senna

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



09/08/2021 | 10:23



Música, dança do Tik Tok, personagens marcantes da "geração Z" e muito sorriso no rosto. Foi assim que a cidade de Ribeirão Pires concluiu a imunização dos adultos no útimo sábado (7), no Complexo Ayrton Senna. A cidade é a primeira do Grande ABC a imunizar esta faixa-etária. O evento contou com a presença do Prefeito Clovis Volpi (PL) e do deputado estadual, Thiago Auricchio (PL). Durante os 169 dias de campanha de vacinação, 85.249 pessoas tomaram a primeira dose ou a dose única, o que representa 95% da população adulta imunizada, dentro da meta estipulada pela Secretaria de Saúde.

Dentre as mais de mil e seiscentas aplicações realizadas no dia, uma delas foi a Allanys Moreira, de 18 anos, que se preparou para esse momento. "Estava ansiosa desde quando anunciou a data da vacinação. É um momento especial e sobretudo significa que estamos muito perto de voltar à vida normal. Estou emocionada", descreveu.

O prefeito Clovis Volpi, por sua vez, agradeceu todo o empenho da equipe da saúde e disse estar orgulhoso por concluir esta etapa. "Ribeirão Pires está de parabéns, é a população que compreendeu e cumpriu as determinações de higienização e, a equipe de saúde, que trabalhou diuturnamente, mais de 14 horas por dia, vacinando e controlando para que não tivéssemos perda, o que contribuiu para chegarmos a 18 anos com dez dias de antecipação do que foi determinado pelo Governo do Estado", salientou o chefe do Executivo.

A partir desta segunda-feira (9), haverá repescagem para aqueles que ainda não se imunizaram e aplicação da segunda dose, no complexo Ayrton Senna.

PRÓXIMO PÚBLICO - A imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos na cidade acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde e da Família. A secretaria de Saúde ainda aguarda o recebimento de novos lotes da Pfizer para anunciar o início da imunização.

HOSPITAL DE CAMPANHA - O dia marcou também a desmobilização oficial do Hospital de Campanha, que ficará com a estrutura montada para em caso de uma terceira onda, a cidade estará preparada para dar o suporte necessário aos pacientes.