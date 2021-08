Catflix: plataforma de streaming para gatos distrai bichanos em frente à TV

Marcella Blass

Do 33Giga



09/08/2021 | 10:18



O Catflix é uma plataforma de streaming na qual todas as produções são protagonizadas por gatos. A sátira ao serviço da Netflix foi criada pela Champion Cat, uma marca chilena de alimentação para animais domésticos, que recriou grandes sucessos da internet, da TV e do cinema com lindos felinos.

Por ser uma produção do Chile, todo o conteúdo do site está em espanhol. Mas isso não atrapalha em nada, pois as produções têm um roteiro dedicado e dublagem bastante divertida – capaz de prender a atenção de humanos e felinos. A plataforma conta com um menu dividido em séries e películas (ou filmes, em português), e todas as produções têm sinopse e pôster personalizado.

Entre as principais produções homenageadas no site estão os clássicos “Titanic” e “Star Wars”, além dos queridinhos do momento “Dark” e “La Casa de Papel”. Mas o catálogo do Catflix é bastante eclético e também vai atender aos gatinhos que são fãs de “Stranger Things”, “Game Of Thones”, “Braking Bad”, “Black Mirror” e “Caçadores de Mitos”.

Os vídeos são bem curtinhos, com duração média de dois minutos. Então, é possível zerar a plataforma de uma só vez. E apesar de ser um site de divulgação da marca de alimentos para pets, a ideia conquista em sua proposta e execução caprichada. Confira, a seguir, alguns dos vídeos disponíveis no site da Catflix: