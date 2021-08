Junior Lima revela o nome da filha e se derrete pela família: É puro amor

09/08/2021 | 10:10



Junior Lima tem uma família linda. E agora que ele será papai de uma menininha, está ainda mais radiante. Prova disso é que no Dia dos Pais ele postou uma foto com o primogênito Otto nos braços, o barrigão de grávida da esposa Monica Benini e ainda revelou qual será o nome da nova herdeira:

Que Dia dos Pais tão especial!!! Me sinto tão abençoado com um molequinho tão incrível e prestes a ganhar uma princesinha chamada LARA!!! A paternidade só trouxe luz à minha vida!!! É puro amor!!! Feliz Dia dos Pais para todos que são e cumprem seu papel com o amor e a dedicação tão necessária!.

Pura fofura, né?