8 jeitos de puxar papo em aplicativos de namoro

09/08/2021 | 09:18



Saber como iniciar uma conversa em uma rede de namoro pode ser difícil. Ao contrário de um encontro na vida real, usar sua personalidade para conquistar alguém é um pouco mais difícil apenas escrevendo. Para te ajudar a puxar papo de forma mais fácil, o app de relacionamentos Inner Circle analisou as oito perguntas que mais dão retorno na plataforma e deu algumas dicas sobre como respondê-las para conseguir um encontro. Confira!

1. Quais são as três coisas sem as quais você não pode viver?

Esta pergunta é uma ótima oportunidade para puxar papo, pois mostrar três aspectos de sua vida em uma única resposta. Pergunte a si mesmo: como você gasta seu tempo livre todas as semanas? Quais são as coisas que fazem você se sentir mais feliz? É possível mencionar um esporte que pratica, um instrumento musical, um livro, um alimento ou uma bebida sem o qual você não pode viver, seu animal de estimação, seus amigos, sua família e muito mais.

Estas perguntas também servem para quem está procurando algo particular no parceiro, como seguir uma dieta vegana ou alguém que gosta de escalar ou viajar. É possível aproveitar a deixa para destacar o quão importante isso é para você nesse momento.

2. Como seus melhores amigos te descreveriam?

Pergunte aos seus amigos mais próximos como eles te descreveriam. Com base nas respostas deles, escolha os atributos que mais te agradam. Lembre-se: você quer atrair pessoas, mas também quer ser honesto. Por exemplo, se ter uma opinião forte é parte da sua personalidade, alguém aprenderá logo que te conhecer – algumas pessoas acharão isso atraente, enquanto outras não. Avisá-las logo de cara ajudará a filtrar parceiros com os quais você provavelmente não se conectará na vida real.

3. Qual é a música da sua vida?

Vocês não precisam ter o mesmo gosto musical para um relacionamento funcionar, mas é possível explorar a arte para atrair um parceiro. Use o trecho de uma canção que resuma quem você é, para adicionar um pouco de humor à conversa. Por exemplo, “I want it that way”, do Backstreet Boys, porque eu sempre consigo o que quero, ou “I’m sexy and I know it” porque é a única música que te leva para a pista de dança. Na hora do flerte é importante ter sinceridade, mas com diversão.

4. Qual seu lugar preferido para sair na cidade?

Use esta pergunta para sugerir alguns lugares em que você gostaria de levar a pessoa em um encontro. Pode ser um bar ou um restaurante. Pergunte se ela já estive lá antes. Em caso negativo, é possível sugerir que é onde vocês deveriam se encontrar.

5. Há algo que você acha inaceitável durante um encontro?

Esta forma de puxar papo é mais complicada, porque não é interessante soar negativo na primeira impressão. Aqui, você pode dizer, por exemplo, “quando a outra pessoa não me deixa pagar a primeira rodada de bebidas!”. Se você realmente tem problemas com acordos, tente enquadrá-los positivamente – “vamos concordar em não discutir política ou ex-namorados até nosso terceiro encontro”.

6. Qual é o melhor filme de todos os tempos?

Algumas pessoas têm uma resposta automática para essa pergunta e, se você tiver, ótimo, use-a. Do contrário, não é um problema responder com uma variedade de filmes diferentes que você adora ou apenas dizer a outra pessoa os gêneros que você gosta. Muitas pessoas se relacionam com pessoas que têm um gosto diferente para o cinema – apenas certifique-se de utilizar isso como uma oportunidade para puxar papo. Você pode perguntar “não vejo um filme há um tempo. Você recomenda algum?”.

7. Qual é o seu maior medo?

Se você tem um medo “inofensivo”, como aranhas ou alturas, é perfeitamente normal discutir sobre isso e até contar alguma história. No entanto, não compartilhe nada que você se sentiria desconfortável se um estranho soubesse. Esta é uma pergunta em que você pode escolher um clichê – como palhaços ou cobras – ou fingir que nada vem à mente. Ninguém vai ficar sabendo.

8. Qual foi o último livro que você leu?

Aqui, você precisa dizer o nome de um livro que realmente leu, pois o parceiro também podem ter lido e te perguntar algo sobre a trama. Se você não é um leitor, não é nada demais. Apenas diga isso a ele! Muitas pessoas não têm tempo para ler e isso não é algo para se envergonhar. Não adianta fingir ser alguém que você não é só para puxar papo.