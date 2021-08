Rodrigo Santoro posta rara foto com a filha: Meu renascimento

09/08/2021 | 09:10



Discreto quando o assunto é a vida pessoal, Rodrigo Santoro resolveu abrir uma exceção e celebrar o Dia dos Pais, do último domingo, dia 8, publicando uma rara foto com sua filha, Nina, quando ainda era recém-nascida.

No clique, os dois aparecem na maternidade e Rodrigo segura a bebê nos braços, visivelmente encantado com a pequena.

Meu renascimento. Obrigado, pai, por me ensinar. Feliz dia dos pais, escreveu na legenda da publicação, homenageando o pai, Francesco Santoro.

Nina tem quatro anos de idade e é filha do ator com Mel Fronckowiak, com quem se casou em 2016. O casal é bastante discreto em relação a vida pessoal e pouco mostra momentos com a pequena.

A atriz e modelo também fez uma publicação em celebração a data e postou uma foto do marido.