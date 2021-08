Tarcísio Filho fala sobre as condições de saúde dos pais, Tarcísio Meira e Glória Menezes, internados com Covid-19: - Estão bem

09/08/2021 | 09:10



Após um descuido, Tarcísio Meira e Glória Menezes acabaram contraindo a Covid-19 e estão internados em São Paulo por conta da doença. Depois de comunicarem que o quadro dos dois está evoluindo bem através das redes sociais, agora o filho dos dois, o ator Tarcísio Filho, falou em entrevista à colunista Patrícia Kogut sobre as condições de saúde dos dois:

- Dentro do possível, eles estão bem. O pai está estabilizado, está bem. Está respondendo bem. Eu fiquei feliz porque ele está respondendo bem aos procedimentos todos. Foi a notícia que eu tive. E a mãe está bem mesmo, ela está no quarto. Está com uma tossinha. Vai fazer os exames agora para saber se vai diminuir um pouco a infecção. Já tinha diminuído ontem. Eles estão bem.

Lembrando que os dois estão com manifestações diferentes da doença. Enquanto o ator está intubado na UTI, a atriz apresenta um quadro mais leve da doença e segue internada no quarto.