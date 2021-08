Guia gratuito para quem quer começar um negócio online

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/08/2021



De acordo com o Sebrae, o Brasil conta com 44 milhões de empreendedores. Apenas no ano passado, em plena pandemia de covid-19, mais de 620 mil micro e pequenos negócios foram abertos. Com esse cenário em mente, o Bling lançou um guia gratuito para empreendedores de primeira viagem com todos os passos para quem sonha em abrir um negócio online.

O guia é separado em cinco capítulos e oferece as informações e dicas para as pessoas que já têm um e-commerce ou que estão dando os seus primeiros passos no mundo do empreendedorismo digital.

No primeiro capítulo, por exemplo, o leitor vai aprender a importância de ter um CNPJ, já que a maioria dos marketplaces exige que o vendedor emita nota fiscal. O CNPJ também possibilita receber apoio de instituições financeiras e de agências públicas e privadas que apresentam programas para ajudar microempresas, entre outros benefícios que os novos empreendedores precisam conhecer.

Em seguida, o conteúdo apresenta as vantagens de ser MEI – programa que já tirou mais de 10 milhões de pessoas da informalidade. Também explica sobre os outros tipos de empresas que o empreendedor pode abrir. São elas: EIRELI( Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), LTDA (Sociedade Limitada), S/A (Sociedade Anônima) e ME (Micro Empresa).

O guia ainda explica tudo que o empreendedor precisa saber sobre tributações, impostos e os diferentes documentos fiscais na hora de abrir uma empresa. Também esclarece os cuidados que o futuro empreendedor precisa ter antes de tomar a decisão de começar um negócio online, além das etapas de formalização das companhias.

Por fim, o material apresenta dicas para começar a vender, descrevendo o passo a passo para fazer sucesso no mercado de e-commerce. O leitor vai aprender como escolher produtos e fornecedores, as melhores formas de fazer a gestão de estoque, melhores canais de venda, informações sobre a logística, a escolha da precificação adequada e a importância de um sistema de gestão automatizado, além de orientações para produzir um bom anúncio do seu negócio online.