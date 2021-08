Eduardo Moscovis recebe alta e passa Dia dos Pais com a filha

09/08/2021 | 08:10



O ator Eduardo Moscovis parece ter se recuperado da Covid-19! Após ser internado no último dia 5 no Hospital CopaStar em decorrência da doença, ele voltou a aparecer nas redes sociais da filha, Gabriela Richard, que comemorou poder passar o dia dos pais com ele no domingo, dia 8.

Gabriela fez um post mostrando o pai, de 53 anos de idade, em casa e celebrou:

Não poderia pedir um dia dos pais melhor. Em casa do lado da pessoa que eu mais amo no planeta, escreveu.

E ele retribuiu:

Não podia receber um presente melhor, escreveu.

Além de Gabriela, de 22 anos de idade, ele é pai também de Sofia Richard, de 21 anos. As duas são frutos da relação com Roberta Richard. Da relação com Cynthia Howelett, o ator é pai de Manuela, de 14 anos de idade, e Erasmo, de nove anos.