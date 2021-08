Perpetuados os poetas de Mauá. Eles criaram a Taba do Corumbê. Salve, salve, Zaíra...

Ademir Medici



09/08/2021 | 00:01



O bicheiro Horácio Peludo ia embrulhar a féria num pedaço de jornal, quando viu a manchete: ‘Extinto o jogo do bicho pela polícia carioca’. Quis rir, mas o charuto não deixou.”

Claudio Feldmann, do livro A Vida Anárquica de Horácio Peludo

(Editora Taturana, São Paulo, 2018)

Se não é possível reunir a tribo, fale com um ilustrador. Iracema M. Régis fez isso. E ilustrou a capa de seu livro Argamassa (Edições Mariposa, 2005) com o conjunto de poetas de Mauá, no traço de Gilmar Carneiro.

Fez bem, a Iracema. Dos dez poetas, nem todos ainda respiram os ares mauaenses. Houve quem partisse para outros planos. Mas seus nomes, rostos, sorrisos e criações, estes são eternos.

Iracema trata o livro Argamassa (e mais 14 poemas sobre Mauá) – este o nome completo – de “livrinho”. Talvez porque tenha apenas 28 páginas, mais capa e contracapa. Mas quantas informações encerram este “livrão”.

A começar pela Oficina Taba do Corumbê, numa referência ao riacho que corta a “cidade” Zaíra, com suas infinitas divisões (Zaíra 1, Zaíra 2, Zaíra 1.000). Pois foi Corumbê o primeiro nome da área, antes de ser loteado para abrigar brasileiros e não brasileiros.

Argamassa da Iracema tem a apresentação de Edson Bueno de Camargo, um dos caricaturados, que diz: “Não posso deixar de dizer da experiência compartilhada junto à Oficina Taba do Corumbê, um grupo de escritores do qual fazemos parte, onde temos dissecado a anatomia da cidade de Mauá, com a singela tarefa de desvendar a alma oculta da cidade, trocando experiências e, principalmente, nos tornando cada vez mais amigos”.

No bairro Fundação

Texto: Pâmela Romero Pinheiro



Com todos os imprevistos, a elaboração do projeto foi muito prazeroso, todo o trabalho de pesquisa, entrevista, criação do roteiro, filmagem e edição.

Conhecer um pouco mais da cultura italiana, da história das famílias que deram início ao bairro Fundação, a origem da festa italiana e o propósito social que tem como destino a verba arrecadada com o evento, foi extremamente enriquecedor para a minha vida acadêmica.

Apesar de ter me formado em comunicação social, habilitada em publicidade e propagando, meu caminho profissional foi para um direcionamento totalmente diferente.

Hoje estou me preparando para embarcar em um intercâmbio para o Canadá. Vou permanecer lá por um mês para estudar inglês. Quando retornar, quero dar continuidade aos estudos, e me empenhar para uma colocação na área da comunicação.

Diário há meio século

Domingo, 8 de agosto de 1971 – ano 13, edição 1608

No rádio – Atrações daquele domingo do programa Serafim Vicente, pela AM Diário do Grande ABC:

Presença do conjunto Equipe 4+

Visita de Antonio Manoel de Almeida Sobrinho, gerente da Ducal em Santo André

Entrevista com o vereador Acylino Bellisomi

Entrevista com Rui Pinheiro de Farias, presidente da Federação das Sociedades Amigos de Santo André.

Editorial – Cicpaa “morreu” sem necrológico. Diário analisava a absorção da Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar, nascida na região, pelo governo estadual.

Em 9 de agosto de...

1976 – Ramalhino completava primeiro aniversário no Diário. O personagem desfilava diariamente, apontando os pequenos-grandes problemas das sete cidades, numa criação de Rubens de Matos Guimaro Filho, o cartunista Binho.

1991 – Toma posse a primeira diretoria da Fundação Pró-Memória de São Caetano. À frente, o presidente Oscar Garbelotto. Provisoriamente, a entidade funcionará no Museu Histórico Municipal e da Imigração Italiana Oswaldo Samuel Massei.

Hoje

Dia Internacional dos Povos Indígenas

Santos do dia

Fábio

Edith Stein, ou Tereza Benedita da Cruz (Alemanha 1891-1942)

João de Fermo (ou de Alverne)

Rústico

Juliano, Mariano e oito companheiros mártires.

Municípios brasileiros

Em São Paulo, aniversariam em 9 de agosto: Elisiário e Socorro.

Pelo Brasil: Ipupiara e Remanso (Bahia); Pedra Branca (Ceará); e Tapejara (Rio Grande do Sul).

BAIRROS.

VÍDEOS.

USCS

A Semana São Caetano 2021 terminou, mas informações continuam a chegar dos alunos de ontem e os profissionais formados pela Universidade Municipal de São Caetano.

Conhecemos, agora, a equipe que produziu,

em 2016, o vídeo A Itália em São Caetano: Amanda Forato, Amanda Caroline Alberto, Letícia Oliveira de Andrade e Pâmela Romero Pinheiro.