Sto.André, S.Bernardo e S.Caetano liberam vacina para quem tem mais de 18 anos

08/08/2021 | 16:41



Um dia depois de Ribeirão Pires iniciar a vacinação contra a Covid para quem tem mais de 18 anos, as prefeituras de Santo André, São Bernardo e São Caetano também anunciaram abertura do processo de imunização para essa faixa etária. Os três municípios abriram agendamento deste domingo.

Com os novos anúncios, sobe para quatro o número de cidades da região que caminham para vacinar, pelo menos com a primeira dose, toda a população adulta estimada.

Os agendamentos são feitos exclusivamente pela internet: Santo André (https://www.santoandre.sp.gov.br/agendavacina/agendamento/frmagedefault.aspx?fbclid=IwAR3GzBQcCA89no35Yxl2c-Q_4YowsuZ33DTHQ2ijtAnAXlxulyz3ImF4sVU); São Bernardo (https://vacinacovid.saobernardo.sp.gov.br) e São Caetano (https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/sesaud-agendamentos?fbclid=IwAR3GzBQcCA89no35Yxl2c-Q_4YowsuZ33DTHQ2ijtAnAXlxulyz3ImF4sVU).

Em Diadema, também há público novo anunciado: pessoas acima de 22 anos podem se vacinar na terça-feira; no dia seguinte é a vez de quem tem mais de 21 e, na quinta, para os acima de 20. No município diademense não há necessidade de agendamento e a vacinação ocorre nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), no Quarteirão da Saúde e no Teatro Clara Nunes (para atender moradores da região central). Já Mauá iniciou na quinta-feira a vacinação para quem tem mais de 20 anos – também não é necessário agendamento.