Malásia diminuirá restrições para pessoas totalmente vacinadas contra a covid

08/08/2021 | 16:35



Na Malásia, o governo anunciou que diminuirá as restrições para pessoas que estão totalmente vacinadas contra a covid-19. As infecções diárias no país ultrapassaram 20 mil pela primeira vez na quinta-feira, 5, apesar do lockdown que está em vigor desde 1º de junho.

O primeiro-ministro da Malásia, Muhyiddin Yassin, disse neste domingo que o governo decidiu dar alguma margem de manobra para aqueles que foram totalmente imunizados, já que muitos enfrentam "fadiga pandêmica".

A Malásia registrou 18.688 novos casos de coronavírus neste domingo, o que elevou o total de infecções para 1,26 milhão.

As mortes diárias atingiram um novo recorde de 360, elevando o número de óbitos para 10.749.