Israel vê alta demanda por terceira dose e Irã registra recorde de casos de covid

08/08/2021 | 16:20



O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, disse neste domingo que a população está correndo para obter uma terceira dose de vacina como proteção contra a variante delta do coronavírus. Ele apontou para estatísticas do governo segundo as quais aproximadamente 420 mil israelenses com mais de 60 anos já receberam uma injeção de reforço, mais de um terço do total da população-alvo.

Bennett disse que o número deve crescer para meio milhão de pessoas até o final do dia.

Israel tem visto um número crescente de pessoas hospitalizadas com covid-19, quase todas infectadas com a variante Delta, que é altamente contagiosa.

O governo reinstituiu o uso obrigatório de máscara em ambientes internos e avalia impor mais restrições.

Irã

O Irã, por sua vez, registrou mais de 39,6 mil novos casos e 542 mortes por coronavírus neste domingo, um recorde diário. Os registros empurram o número total de infecções do Irã para mais de 4,1 milhões e o total de óbitos para mais de 94 mil - o maior no Oriente Médio.

A alta de novos casos, alimentada pela variante Delta, sobrecarregou os hospitais com um grande número de pacientes para serem atendidos.