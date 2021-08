Reservas internacionais da China sobem a US$ 3,236 tri em julho

08/08/2021 | 15:38



As reservas internacionais da China aumentaram em US$ 21,8 bilhões em julho, para US$ 3,236 trilhões, de acordo com dados divulgados no sábado, 7, pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês).

O aumento foi superior aos US$ 11 bilhões esperados por economistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Segundo Wang Chunying, administrador adjunto e porta-voz da Administração Estatal de Câmbio da China, a valorização de moedas contra o dólar, juntamente com as mudanças nos preços dos ativos financeiros globais e outros fatores, levou ao aumento na escala das reservas internacionais no mês passado.