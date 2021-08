Fabiula Nascimento e Emilio Dantas anunciam gravidez de gêmeos

08/08/2021 | 13:30



A atriz Fabiula Nascimento está grávida e o marido dela, o ator Emilio Dantas, anunciou a gravidez de gêmeos na manhã deste domingo, 8, Dia dos Pais. No perfil dele no Instagram, há nove publicações, sendo que apenas uma, no centro, é da mulher com a barriga evidente.

"Meus filhos, se preparem para a estória mais louca de suas vidas: as próprias! A mãe e o pai estão coçando para aprender e ensinar. Enquanto isso, sua mãe pergunta: Tá gostando até agora? E é mais. Duas vezes mais", escreveu o ator.

Fabiula repostou a foto no próprio perfil, desejando um feliz Dia dos Pais a ele. "Te amo imenso", disse.