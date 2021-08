Devido rompimento de adutora, 73 bairros de São Bernardo terão problemas com fornecimento de água

Daniel Tossato



08/08/2021 | 13:17



Com a adutora que se rompeu na Rua das Orquídeas, em São Bernardo, na madrugada deste domingo, 73 bairros da cidade podem ter o fornecimento de água afetado conforme a Sabesp.

Por meio de nota, a Companhia enviou listaou com os locais que poderão sofrer com falta d’água durante este domingo. Veja lista:

Cond. Parque Jandaia, Jardim Primavera, Parque Jandaia, Parque Das garcas, Jardim Laura II, Jardim Bela vista, Jardim Serro Azul, Parque Alvarenga, Jardim Laura, America do Sul, Vila União, Parque Alvarengas, Núcleo João de Barro, Nosso Sr. do Bonfim, Núcleo São Jorge, Cama Patente, Parque Esmeralda, Jardim das Orquídeas, Jardim Thelma, Nosso Lar, Bairro Independência, Parque dos Pássaros, Vila Ferreira, Jardim Brasilândia, Jardim Colonial, Parque Sao José, Jardim Marina, Vila Sonia Maria, Jardim Clarice, Vila Alves Dias, Assunção, Jardim Via Anchieta, Vila Beatriz, Vila Flora, Jardim Uenoyama, Bairro Cooperativa, Vila Santa, Conj. Hab. Granja Ito, Jardim do imperador, Núcleo Habitacional Rio de janeiro, Jardim Santa Maria, Jardim Continental (parte), Bairro Alves Dias, Jardim Belita, Vila Rosa Cruz, Jardim Esmeralda, Vila Carminha, Vila Vitoria, Bairro dos casa (parte), Vila Cruzeiro, Jardim Claudia, Jardim Campestre, Favela Parque Hawai, Parque Silvaplana, Vila dos Químicos, Vila Novo horizonteI e II, Jardim Nova América, Las Palmas, , Jardim Das oliveiras II, Jardim Nova patente, Vila Euro, Vila Luiz Casa, Vila Marchi, Cidade Miramar, Jardim Maria Cecília, Vila Santa Rita de Cassia (parte), Vila Gonçalves, Jardim Lavinia, Vila Sacilotto, Vila Claraval, Parque Espacial, Vila Silvia e Jardim das Acácias.

A Companhia também afirmou que equipes estão trabalhando para resover o problema.