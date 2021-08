Obituário - 08 de agosto de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/08/2021 | 12:43



SANTO ANDRÉ

Doracy Carlos de Campos, 86. Natural de Santa Gertrudes (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

Antonio José da Silva, 78. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adelino Albuquerque Silva, 74. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mirtes Pessoto Lira, 72. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Aparecida Teixeira Gasques, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

João Serafim Sobrinho, 62. Natural de Nova Esperança (Paraná). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizabete Pereira de Souza, 50. Natural de Topázio, distrito de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Cabeleireira. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá,

Fábio Roberto Dantas, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Motoboy. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

João Marinho de Oliveira, 91. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Antonio Ferreira da Silva, 90. Natural de Alagoinha (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Antonia da Silva Silveira, 89. Natural de Virginópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Maria Vetecinco Munin, 88. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Davina Quirina da Silva, 88. Natural de Bugre (Minas Gerais). Residia n bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Roberto Ferreira de Brito, 86. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Deyse Lúcia Sarti Bassi, 84. Natural de Passo Fundo (Rio Grande do Sul). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Androzina Barreto de Almeida, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Edvaldo José Trindade, 83. Natural de Araçuaí (Minas Gerais). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Maria Fukunaga, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Yohashi Ikenaga, 80. Natural do Japão. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Maria Conceição Aparecida Neves, 79. Natural de Santana da Vargem (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Clotilde Aparecida Dalco Martins, 75. Natural de Garça (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Ademar Dias Barrense, 64. Natural de Campo Alegre de Lourdes (Bahia). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Elisiani Silva do Nascimento, 64. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Thereza Rampazzo Dalpino, 103. Natural de Mineiros do Tietê (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio. Dia 4. Cemitério Municipal de Jaú.

Luzia Parolini Chicarelli, 86. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rute Moreira Brito, 60. Natural de Santo André. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Olívia de Jesus Santos, 91. Natural de Tremembé (São Paulo). Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Antonio Luiz de Souza, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Benedito Donizete Gonçalves, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Misael Ramos de Novais, 46. Natural de Barbosa Ferraz (Paraná). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Artur Aparecido da Silva, 39. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



M A U Á

Júlia Mingarelli Burquetti, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 4, em São Bernardo. Parque do Grande ABC.