Afeganistão: Taleban assume controle de Konduz, considerada ponto estratégico

08/08/2021 | 12:30



O Taleban assumiu o controle da cidade de Konduz, no Afeganistão, neste domingo. O local é considerado um ponto estratégico. A ofensiva do grupo ocorre após os EUA retirarem suas tropa militares do país.

Além de Konduz, o Taleban capturou a capital da província de Sar-e-Pul e estava prestes a tomar o controle de Taloqan, capital da província vizinha de Takhar.

Os insurgentes já tomaram duas das 34 capitais provinciais do Afeganistão entre sexta-feira e sábado.

O Taleban, conseguiu obter esses ganhos mesmo enquanto os EUA continuam com ataques aéreos em apoio ao governo afegão a partir de bases no Golfo Pérsico e em outros lugares.

Esses ataques, no entanto, devem terminar em 31 de agosto, de acordo com a decisão do presidente Joe Biden de retirar todas as tropas americanas do Afeganistão.

Os EUA já retiraram todas as forças de combate, exceto algumas centenas de soldados que protegem a Embaixada dos EUA e outras instalações americanas em Cabul. Fonte: Dow Jones Newswires