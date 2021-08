Rafa Justus ganha festa de aniversário em fazenda da família

08/08/2021 | 12:10



Algumas celebridades não pensam duas vezes na hora de celebrar o aniversário dos filhos e não querem saber de economizar. Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, por exemplo, comemoraram o aniversário de 12 anos de idade da filha Rafaella Justus em grande estilo.

No último sábado, dia 7, eles viajaram para a fazenda da família, no interior de São Paulo, e organizaram uma festinha com o tema Fidget Toy. Super empolga, Rafa tratou de fazer vários Stories nas redes sociais para mostrar todos os detalhes.

Festa mais linda mundo! Um sonho! Lembrando que é só para família e amigos mais próximos, comentou.