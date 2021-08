Fabiula Nascimento e Emílio Dantas anunciam gravidez de gêmeos

08/08/2021 | 11:10



A família cresceu! Em pleno Dia dos Pais, Fabiula Nascimento emocionou os fãs ao anunciar que está grávida de gêmeos. Neste domingo, dia 8, a atriz postou uma foto exibindo o barrigão e ganhou diversos elogios. Ela e o marido, Emílio Dantas, já até escolherem os nomes dos bebês, Roque e Raul.

E tinha eu e tinha você e tinha vontade. Está gostando até agora? E tinha afeto e tinha cor e tinha gosto e tinha cheiro e tinha som! Tum-tum pá eu; Tum-tum pá tu; Fica com uma cópia da minha chave e tinha roupa que eu deixei aí e tinha melhor dormir aqui e tinha uma casa e tinha nós e os Tum-Tuns. Está gostando até agora? Faltou cachorro e veio um e veio dois e veio três?E é família com quintal, com plano, plano, plano, desistência, risada, conversa, descobertas?Muitas! Até essa cara do amor que eu não conhecia. Eu estou aqui, você também. Tum-tum. Coisa rara. E esses dias normais cheios de cores novas?E tem a roupa para bater e tem a roupa pra secar e tem texto pra decorar e tem a hora do sofá?E está gostando até agora? E já é mais do que gostar?É outra coisa. Eu olho para você e sei. Taí uma das poucas coisas que eu sei. É o amor pesando o sonho. O inexplicável querendo existir. Vamos comigo? Eu estou aqui. E tum-tunzinho?ó! É isso mesmo?Nossa coisa existe. Agora tem forma de gente. É enorme?É lindo, é como se desse para ver o que a gente sente um pelo o outro. Eu sabia que era grande. Você é grande e eu te amo tanto que?Peraí. Tum-tunzinho? Tum-tunzinho. Amor imenso. Dividiu. Gemelou, como disse a Andréia na ultra. E tinha EU e tinha TU e tinha CHÃ , PATINHO e LAGARTO e agora tem ROQUE e RAUL. Meus filhos, se preparem para a história mais louca de suas vidas: as próprias! A mãe e o pai estão coçando para aprender e ensinar. Enquanto isso sua mãe pergunta: Está gostando até agora? E é mais. Duas vezes mais, escreveu Emílio.

Fofos né?