Luísa Sonza estreia como apresentadora em Prazer, Luísa e fala sobre música feita para Whindersson Nunes: Tive medo de colocar esse ponto final

08/08/2021 | 09:11



Logo depois de lançar o seu novo álbum Doce 22 e bater recorde no Spotify, Luísa Sonza mostrou que está com tudo e estreou um programa no Multishow. Intitulado Prazer, Luísa, o primeiro episódio rolou no último sábado, dia 7, e já encantou os fãs por mostrar um lado sincero da cantora.

Ao lado de Dilsinho e Pequena Lo, Luísa arrasou nas performances musicais das novas canções e bateu um papo cabeça com a galera. A artista, de 23 anos de idade, abriu a atração cantando Intere$$eira, parte de seu novo projeto, e explicou o motivo da faixa ter tantos xingamentos na letra.

- É um jeito um pouco forte de começar um álbum? Concordo, mas é que assim, sempre a primeira impressão que as pessoas têm de mim, tiveram e que eu já escutei muito por aí nesses anos de carreira foram essas três palavras. Eu pensei assim: Cara, é assim que todo mundo me chamou com tanta naturalidade, tranquilidade todos esses anos, então, eu vou pegar e me apoderar desses nomes e falar logo na primeira música do álbum, contou.

A loira também revelou que, nos bastidores, a equipe até tentou fazer com que ela trocasse a palavra put* por burra, mas ela se negou.

- Eu falei: Por que as pessoas falam com tanta tranquilidade e eu não posso falar numa música? Não, vou falar put*, não é disso que me chamam? Então, está bom, put*, vagabunda, interesseira, está aí Intere$$eira para vocês.

Durante a conversa, Sonza também abordou temas como fama, medo e cancelamento, e falou sobre a música que escreveu sobre o polêmico término de seu casamento com Whindersson Nunes.

Penhasco é a [música] mais difícil que eu já escrevi. Me sinto orgulhosa por ter conseguido transformar essa fase tão difícil da minha vida em música. Tive medo de colocar esse ponto final, disparou.

Gostaram? O programa vai ao ar todo sábado às 20h no canal.