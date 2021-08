Roberta Campos comenta lançamento de seu quinto álbum e fala sobre carreira internacional: - Está nos meus planos bem fortemente

08/08/2021 | 09:11



Os fãs que estavam com saudades de Roberta Campos têm muito o que comemorar, já que seis anos após o lançamento de seu quarto álbum de estúdio, Todo Caminho É Sorte, a cantora lançou seu mais novo trabalho, intitulado O Amor Liberta. Em entrevista, a cantora conta um pouco mais sobre as inspirações que lhe ajudaram a criar essa nova obra, e também menciona planos futuros para sua carreira.

Roberta sana a curiosidade dos fãs logo de cara, entregando que o nome do álbum foi retirado da letra de uma das faixas que o compõe. Ela ainda explica que o disco tem uma pegada mais esperançosa e, como não poderia deixar de ser, mais romântica - mas tudo de forma a tratar de algo mais profundo: o amor próprio.

- Tem uma música que me despertou para esse nome, que é O Vento que Leva, que tem a frase: O amor ensina e liberta. O disco foi construído em cima dessa ideia. Eu quero falar desse amor próprio que reverbera em tudo, e que inclusive traz pessoas legais, oportunidades bacanas, uma vida tranquila, um amor recíproco e real. Além de tudo é uma mensagem que eu quero passar do meu coração pro mundo, uma energia que o disco tem de cura. Acho que o que a gente realmente precisa agora é essa música que salva, essa música que cura, e eu fico feliz de contribuir um pouco com isso.

Apesar disso, ela entrega que o conjunto também é uma homenagem para sua namorada, a empresária Marina Souza Campos, a medida que as duas se encontraram em um momento de aceitação e libertação:

- Tem várias músicas que eu fiz para ela, eu dedico esse disco a ela. Foi a partir do amor próprio que me possibilitou encontrá-la e a gente tem essa reciprocidade. Eu acho bonito até dividir isso com as pessoas, como o amor próprio liberta a gente para a gente viver o que é real mesmo. Eu tive a consciência de que a gente se encontrou porque a gente estava realmente num momento de libertação.

Composto por 11 faixas, o disco contou com a participação de alguns artistas, como os clássicos Hyldon, Humberto Gessinger e Luiz Caldas, além do cantor De Maria. Roberta conta que gravar com diferentes personalidades sempre foi um desejo, e entrega que a ideia surgiu já há algum tempo:

- Eu sempre sou de tomar iniciativa né, então vira e mexe eu to trocando ideia, componho bastante, tenho bastante coisa que eu começo a criar e vou mandando pras pessoas. Em 2016 eu comecei um projeto de fazer composições com os caras que eu admiro, então é uma galera até mais velha assim, mas eu também acho sempre bacana mostrar os novos talentos.

Ao ter contato com esses diferentes artistas, Roberta também acabou se abrindo para novos gêneros musicais além do MPB, como o indie, o jazz, a bossa nova e o blues. Isso, no entanto, também foi motivado pela busca particular da artista por novos horizontes e experiências, como explica Campos:

- Eu acho que o MPB abraça vários estilos, várias vertentes, e desde 2015, que foi a data do meu último álbum, eu vinha experimentando várias coisas no meu dia a dia. Comecei a ouvir mais jazz, mais blues, comecei a entrar mais de cabeça no MPB mesmo, e isso acabou me despertando para várias ideias. Tudo que a gente vive acaba indo de influência e inconsciente mesmo para o seu trabalho. E eu fiquei seis anos [sem gravar um álbum], foi bastante tempo de vivência assim, então foi muita coisa que eu trouxe de bagagem comigo.

Apesar disso, ela promete que os fãs não irão estranhar as novas faixas, já que faz questão de sempre manter sua essência intacta nas composições:

- Eu acho que a gente está mudando todo dia né, amanhã não vou mais ser a mesma pessoa de hoje. Mas uma coisa que eu acho muito importante é você ter a sua essência sempre na sua música. Ela sempre tem uma personalidade forte. A gente vai amadurecendo, o som vai amadurecendo, e eu me vejo diferente hoje no jeito de tocar o meu violão, no jeito de cantar, eu vejo mais um reflexo de um crescimento mesmo.

Algumas das músicas, no entanto, são mais antigas que outras e foram escritas pela cantora ao longo de sua carreira, apesar de nunca terem sido gravadas até então. É o caso de Aquário, faixa que leva o nome do signo ascendente da cantora, e que foi composta no início de seu próprio processo de descobrimento, dez anos atrás.

- A música Aquário foi feita em 2011, um pouco antes de eu entrar pro estúdio gravar meu segundo álbum. Eu acho bacana parar e ver, Aquário é uma muito antiga né, mas desde aquela época eu acho que essa busca por esse despertar, ela sempre existiu. Na verdade eu comecei um processo de psicoterapia em 2011, me recordei agora falando contigo, e foi todo um despertar mesmo. Essa música, ela tem um significado muito bacana pra mim.

Diante de tudo isso, o resultado da coletânea foi mais do que satisfatório. Roberta Campos, que chegou a concorrer ao Grammy Latino 2016 e tem cerca de 20 músicas utilizadas em novelas, entrega acreditar que esse é o melhor trabalho de sua carreira até o momento e admite ter grandes expectativas para ele:

- Eu acho que esse é o disco mais bonito que eu já fiz. Sei que às vezes a gente tem essa coisa de ficar: Ah, a última música é a preferida, mas assim, bem consciente mesmo, eu vejo um crescimento em todos os sentidos nesse meu momento que reverbera na canção. Eu acho esse disco muito bonito e eu acredito em uma próxima indicação ao Grammy, eu acredito em mais músicas em novelas. Eu acho que o seu plantio, a colheita para ele é inevitável, mas você nunca sabe quando ela vai acontecer, e eu acho que essa é uma surpresa gostosa.

Mas, enquanto as indicações não são definidas, Roberta já está pensando no futuro - e seus planos não conhecem fronteiras! A artista não apenas almeja uma carreira internacional como já está se preparando para lançar um álbum em espanhol e adianta algumas de suas futuras parcerias:

- Eu tenho muita vontade de fazer uma carreira internacional. Tem uma menina da Guatemala que se chama Gaby Moreno, tem um menino da República Dominicana que a gente fez muita coisa junto, acho que a gente fez umas sete músicas, ele se chama Sergio Echenique. Também estou compondo com Alex Ferreira, que mora no México, tem uma menina do Peru chamada Lorena Blume, e tem um pessoal da espanha que a gente está terminando algumas músicas. Tenho essa vontade de lançar um álbum em espanhol, já tenho 17 músicas prontas, então um disco já dá pra fazer. Está nos meus planos bem fortemente.