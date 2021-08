Mareu revela como foi comandar o reencontro dos participantes do De Férias com o Ex Celebs

08/08/2021 | 09:11



Os fãs que já estão com saudades do De Férias com o Ex Brasil Celebs 2 mataram um pouquinho dessa falta com a estreia o spin-off do reality show, A Treta Não Tira Férias: Celebs, que promete reviver as brigas mais polêmicas que ocorreram dentro - e fora! - do programa! Sob o comando da apresentadora Maria Eugênia Suconic, mais conhecida como Mareu, o programa tem oito episódios e contará com diversas dinâmicas, além do temido Tablet do Terror.

Em entrevista, Mareu falou sobre o programa e entregou como foi participar da atração. Ela explica que cada episódio tem quatro dos participantes da temporada, e que cada grupo acabou sendo confrontado com as mais polêmicas desavenças que ocorreram na edição. Com isso, muitos tentaram fugir da briga:

- O que mais rolava era: Eu não quero falar sobre isso, querer resolver a treta foram poucos casos. Mas eles explicaram bastante, às vezes passou alguma coisa no ar que não foi legal e eles tiveram a chance de explicar, de falar o que de fato estava rolando. Normalmente eles querem fugir da treta, mas acaba caindo nela mais ainda.

E se engana quem pensa que rever as tretas semanas após o fim das gravações fez com que os participantes tivessem um olhar mais maduro sobre a situação! Mareu conta que as celebridades aproveitaram até o fim a última oportunidade de falar sobre as polêmicas e que o clima esquentou:

- Eles chegavam sempre todo mundo tranquilinho, tudo maravilhoso, mas ficavam com a cabeça quente rápido. Mas eu acho que em vários momentos também, assistindo ao programa, eles se arrependeram de coisas, ou se arrependeram de não terem feito coisas, então eles puderam falar tudo isso. Era aquela última chance de falar tudo o que você tem vontade de falar, o que está entalado. Porque aí você começa a ver a reação das outras pessoas, os depoimentos de outras pessoas, que quando você estava lá você não tinha noção. Foi bem louco.

A apresentadora, é claro, bancou um pouco a emissária do caos e conduziu a conversa com perguntas que cutucavam a ferida, fazendo questão de confrontar os participantes com questionamentos quando sabia que eles estavam omitindo algumas informações:

- Eu me contive muito, porque é óbvio que eu não posso ficar lá no meio. Fiquei meio de fora, meio indiferente. Em vários momentos sim, as perguntas iam direto na ferida, ou se eu sabia de alguma coisa e eu sabia que a pessoa estava mentindo, eu perguntava duas ou três vezes a mesma coisa. Alguém até falou: Não dá pra gente mentir pra ela, ela pergunta mas ela já sabe a resposta, então a gente tem que falar a verdade.

O resultado foi um verdadeiro salseiro, como promete a chamada do programa. E, apesar de se manter isenta das discussões, Mareu entrega que, por vezes, o bate-boca foi tão grande que ela mesma acabou ficando nervosa:

- Foi tranquilo, mas eu te confesso que quando começam as brigas... E se alguém levantava da cadeira dava uma tremedeira, eu falava: Ai meu Deus, onde que vai parar, o que que vai acontecer? O que que eu faço, eu separo, eu continuo, eu fico quieta... Em vários momentos do programa vai ter vídeos de eu fazendo assim [colocando as mãos no rosto], querendo abaixar. Sabe quando você fala: Meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo aqui. Então tem várias dessas reações, tinha momentos que dava vontade de sair correndo.

O A Treta Não Tira Férias: Celebs vai ao ar às quintas-feiras, às 22h, na MTV.