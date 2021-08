Mallu Magalhães revela como a maternidade influencia seu trabalho: A Luísa é uma enorme fonte de inspiração

08/08/2021 | 09:11



Mallu Magalhães lançou o quinto álbum de estúdio da carreira, chamado Esperança! Com 12 faixas, o novo trabalho reflete a retrospectiva pessoal e profissional da cantora de 28 anos de idade. Em entrevista, a artista contou de onde veio a inspiração para desenvolver canções de diferentes estilos musicais:

- Acho que conforme vou ouvindo música, elas vão ficando no meu imaginário e na minha personalidade. Aí, naturalmente, elas vêm à tona, conforme vou compondo e interpretando. Sempre curti vários estilos e adoro conhecer música nova.

Mallu, que é mãe de Luísa, revelou que a maternidade influencia seu trabalho de forma positiva:

- A Luísa é uma enorme fonte de inspiração, além também de sanidade. Fui aprendendo a lidar melhor com minhas emoções e consegui chegar a um maior equilibro emocional. Esse movimento favorece muito a produção artística, porque acabo querendo ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa melhor para ela, e me beneficio disso. Sinto que fiquei mais tolerante comigo mesma, mas tranquila e mais grata. Não tenho tempo de ficar triste demais e por isso minha música ficou mais feliz e festiva, é o que eu quero dar para a Luísa: amor, felicidade e vida.

A cantora aproveitou para contar uma curiosidade que aconteceu enquanto gravava uma das músicas do álbum, que acabou surgindo de forma inesperada:

- Gravar Fases da Lua foi uma surpresa enorme. Era uma espécie de samba doce e simples, mas quando estávamos no estúdio, já de noite, desci para a sala de gravação e o Domenico Lancellotti [percursionista] estava tocando uma base suingada, mas leve, arrastada. Aí o Gabriel Muzak [guitarrista] começou a fazer mais notas base no baixo, com um som que soava assim e depois abaixava o volume, e Claudinho Andrade começou a dedilhar os acordes no Rhodes [um piano]. De repente a música surgiu de um jeito totalmente maluco, cósmico e natural. É como se a força da lua estivesse ali presente. Respeitei e deixamos assim. Cantei por cima e depois colocamos alguns sons improvisados.

De todas as faixas de Esperança, Mallu explicou que uma delas é um tipo de carta para a filha:

- Gosto de todas... mas tenho um carinho especial por Enjoy the Ride, que é uma espécie de carta para a Luísa do futuro, quando ela precisar de um conselho (se é que ela vai precisar de algum, porque é ela que me ensina, muito mais do que eu a ensino).

Por fim, a cantora revelou quais são seus planos e projetos para o futuro:

- Começar cedo me fez realmente estar, agora, com bastante trabalho lançado. Estou trabalhando em uma marca minha de design de vestuário e objetos. Brevemente imagino que possa lançar. Também tenho trabalhado em algumas músicas novas, mais experimentais, e tenho vontade de fazer um disco dançante para a Luísa gostar - ela gosta de música dançante.