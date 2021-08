Ao lado da irmã, Maiara fala de novidades da carreira e entrega sobre casamento com Fernando Zor: Tudo acontece no tempo certo

08/08/2021 | 09:10



Ao longo dos últimos dias, os fãs de Maiara e Maraisa foram presenteados não apenas com o lançamento de um novo EP, mas também com uma live da dupla ao lado de Marília Mendonça, que contou com nada menos que nove músicas inéditas das Patroas!

Em entrevista, as irmãs comentaram sobre os dois projetos, e entregam que a pandemia do novo coronavírus acabou permitindo que elas tivessem mais tempo para trabalhar com novidades para a carreira:

Acho que a pandemia nos permitiu voltar a trabalhar este processo criativo. Por exemplo, com a correria de shows, não tínhamos mais tempo de nos juntar para compor. Agora, conseguimos! Inclusive com a Marília, que há cinco anos não assinávamos nada juntas. Foram momentos com mais tempo para pensarmos em tudo e até mesmo em nossa carreira, vida e como queremos levar as coisas daqui pra frente.

E, por falar nas novas faixas ao lado de Marília Mendonça, quem perdeu a transmissão que ocorreu no dia 24 de julho e não conferiu as novas canções pode ficar tranquilo: as gêmeas garantem que, logo logo, elas serão compiladas em um novo EP.

Acabamos de gravar nove canções inéditas na live Patroas, estas músicas serão lançadas em forma de EP. Estamos fechando o cronograma, mas deve ser em breve.

Enquanto essa nova coletânea não vem, os fãs podem curtir os dois EPs da coleção Incomparável, cuja segunda parte foi lançada no dia 9 de julho e contém as músicas Antes da Primeira Ressaca e Pedindo Amor. A dupla entrega que está feliz com o repertório, mesmo que ele não seja de sua autoria:

Não somos as compositoras destas faixas, mas somos responsáveis pela escolha. Vimos ser muito o que queríamos cantar. Músicas com nossa cara com bastante romance e também músicas dançantes. Esta mistura faz toda diferença nos shows. Estamos muito felizes com este repertório. Por conta de estarmos mais em casa conseguimos tempo o suficiente para escolher o melhor repertório.

Enquanto as irmãs escolhem e escrevem os próximos lançamentos e avaliam a aceitação do público, o foco anda sendo priorizar novidades que tragam principalmente as vozes de Maiara e Maraisa, de modo que os fãs terão de esperar um pouco para conferir novas parcerias:

Ainda não pensamos em participações especiais, até porque temos várias participações rodando, é bom ter algo só nas nossas vozes.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, as irmãs entregam que as expectativas para a volta dos shows presenciais são altas - ou, nas palavras delas, GRITANDOOOOO -, mas é claro que os fãs também estão curiosos com outro evento: o tão esperado casamento entre Fernando Zor e Maiara! O casal, no entanto, não está com pressa em oficializar a união:

Ainda não falamos em data, estamos na fase de deixar as coisas fluírem para que tudo aconteça no tempo certo, entrega a cantora.

Por fim, a dupla ainda diz que os problemas de autoestima por conta dos comentários - por vezes, maldosos - dos internautas são algo que não conseguem fugir. Apesar disso, as irmãs também afirmam que, hoje em dia, aprenderam a dar menos importância para esse tipo de coisa:

Com certeza [já fomos afetadas por isso]! Somos mulheres e é muito difícil que alguma de nós passe batido nesta questão de autoestima. Com o tempo fomos aprendendo a lidar e absorver as coisas boas, inclusive conselhos positivos e produtivos. A pessoa que se deixar contaminar com o vento da internet terá sérios problemas, acredite! Já desencanamos disso. Agora cada um fala o que quer mesmo, sem saber se é verdade ou mentira.