Nunes desencanta e garante vitória do Santo André pela Série D

da Redação



07/08/2021 | 23:35



Contratado para atender o desejo da torcida e com o peso de ser a referência do Santo André na Série D do Brasileiro, o veterano Nunes, enfim, desencantou. Ele marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, no Estádio Inamar, em Diadema, que é a casa do Ramalhão no torneio, já que o Bruno Daniel passa por troca do gramado.

A vitória manteve o Santo André na vice-liderança do Grupo A7, com 17 pontos, dois a menos que a Portuguesa, que fez 3 a 2 no São Bento. Tanto Ramalhão como a Lusa estão próximos da vaga na segunda fase, já que os quatro primeiros avançam. Em quinto está o Bangu, com dez pontos, mas com cinco jogos por fazer, enquanto que os dois primeiros entram em campo mais quatro vezes.

Nunes abriu o placar aos 47 do primeiro tempo, ao completar cruzamento na pequena área. Gui Mendes, empatou, aos 11 do segundo, de fora da área. Nunes, desta vez de cabeça, deu números finais ao duelo, aos 28 da segunda etapa.