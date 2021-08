Malcom garante bi do Brasil no futebol das Olimpíadas

Anderson Fattori

07/08/2021



O futebol é uma fábrica de heróis improváveis. E na Olimpíada não foi diferente. Coube ao atacante Malcom o papel de protagonista no ouro conquistado pelo Brasil, ontem, em Tóquio. O ex-jogador do Corinthians, atualmente no Zenit St.Petersburg, da Rússia, saiu do banco na prorrogação para fazer o gol da dramática vitória por 2 a 1 sobre a Espanha, no Estádio de Yokohama, que significou o bicampeonato, já que o Brasil também levou o ouro na Rio-2016.

A chegada do atleta à Olimpíada foi uma epopeia, cheia de idas e vindas. Ele foi convocado na lista inicial de André Jardine no dia 17 de junho. O problema é que o Zenit St Petersburg não liberou o atleta e a comissão técnica, então, chamou Martinelli, do Arsenal. Tudo mudou depois que Douglas Augusto, lesionado, foi cortado. A CBF voltou a pedir ao clube russo a convocação de Malcom e conseguiu que o atacante se juntasse à Seleção faltando somente três dias para a estreia, mais de um mês depois da convocação inicial.

O Brasil agora tem dois ouros (Rio-2016 e Tóquio-2020), três pratas (Los Angeles-1984, Seul-1988 e Londres-2012) e dois bronzes (Atlanta-1996 e Pequim-2008). A Seleção saltou para o terceiro lugar no ranking de todos os tempos do futebol masculino nos Jogos, ultrapassando a Argentina (dois ouros e duas pratas), atrás de Hungria e Grã-Bretanha (três ouros cada).

O título invicto marca campanha na qual Jardine não pôde contar com todos jogadores que gostaria sem a liberação de nomes como Neymar, Marquinhos, Weverton, Rodrygo, Vinicius Junior e Pedro. Ainda assim montou time competitivo e que teve em Richarlison, artilheiro dos Jogos com cinco gols, a grande referência. O atacante do Everton, aliás, podia ter facilitado as coisas se não tivesse perdido pênalti aos 37 minutos do primeiro tempo, razão pela qual deixou o campo nitidamente chateado na prorrogação.

Mateus Cunha, no apagar das luzes no primeiro tempo abriu o placar para o Brasil. A superioridade ruiu na etapa final, quando Oyarzabal, aos 14 minutos, levou a disputa para a prorrogação, que terminou com a vitória brasileira. “É sensação única. Quero agradecer a todos pelo esforço. Insistiram em mim. O nosso povo merece, a gente merece”, celebrou Malcom.

BOXE

O choro de Hebert Conceição depois de derrotar o ucraniano Oleksabdr Khyzhniak, por nocaute técnico, no terceiro assalto, esquentou a madrugada dos torcedores que esperaram para assistir à luta. A conquista da medalha de ouro na categoria até 75 kg, mudou o status do baiano de 23 anos, conhecido pela sua espontaneidade, que ficou clara na comemoração.

“Poderia dedicar a medalha para a minha mãe, que é a minha fã número 1, para muitas pessoas, para mim, que também sou merecedor para caramba, para minha equipe, mas eu vou dedicar para os brasileiros”, declarou Hebert.