Prêmios para o Trio de Ouro da Literatura do Grande ABC

Ademir Medici



08/08/2021 | 00:01



“Os anos eram de chumbo, mas a nossa alma era leve, na expectativa de um mundo de paz e amor que construíamos com a nossa prosa e o verso”

Castelo Hanssen (1941-2020), poeta universal de Mauá.

Os prêmios são muitos. Os mais recentes: Aristides escreveu a trajetória literária de Iracema; Iracema estreou no ramo da literatura de cordel; Neli Maria Vieira, artista plástica que já produziu uma infinidade de capas de livros para Aristides e Iracema.

Os dois mais recentes prêmios literários foram outorgados a Aristides e Iracema pelo Proac (Programa de Ação Cultural) do governo do Estado de São Paulo. E quando os dois mais novos livros desta linda dupla de Mauá foram editados, Neli esteve presente.

Neli Vieira ilustrou a capa e o miolo do livro de Iracema Régis, O Menino Davi e sua Caderneta Mágica; também ilustrou a capa do livro de Aristides, sobre Iracema (“talvez uma biografia”), sobre foto de Rogaciano Santos.

Fez mais, Neli, com um artigo em que sintetiza as duas obras premiadas: “Como bem disse o poeta e crítico literário cearense Dimas Macedo, Iracema M. Régis é uma das agitadoras de ponta da região do ABC paulista. Fincou raízes em Mauá e fez de sua bagagem nordestina e dos arquétipos culturais do Nordeste a alça de mira do seu bacamarte literário, alçando-se ao podium no qual já se encontra o escritor e arquiteto de sonhos, Aristides Theodoro”.

Ou seja: fica difícil dissociar a caminhada dos três. Neli, Iracema e Aristides caminham juntos, produzem parceiros, sonham iguais. E neste ritmo chegaram à Redação, para honra e emoção nossa. E cada livro tirado da sacola e exposto nas mesas do Banco de Dados, maior a emoção do repórter em estar com eles, que nos ajudam na tese de que o Grande ABC de tudo produz, especialmente cultura.

Vamos tentar, ao longo desta semana, falar um pouco mais do Trio de Ouro da Literatura do Grande ABC. Material não falta.

“Mauaenses, abeceanos, paulistanos, brasileiros unamo-nos antes que seja tarde demais em favor do nosso riachozinho agonizante.”

Aristides Theodoro, “Tamanduateí, um rio que foi”, do livro ...Não Faz Mal, É Setembro (Ed. Costelas Felinas, 2015).

“Que pecados não cometi abaixo deste sol de agosto! Poeta, anônimo, diria: ‘Se mais vida eu tivesse, amaria mais, pecaria mais, andaria mais, comeria mais, tudo mais, muito mais’. Trabalharia mais?”

Iracema M. Régis, “Sol de Agosto”, do livro homônimo (Faturama Editora e Gráfica, São Paulo, 2020).

“Vem poema, tatua teu beijo na minha língua. Prenda-se nas teias das minhas veias. Só não morra por mim. Nem morra em mim.”

Neli Maria Vieira,

“Poemando”, do livro O Signo das Borboletas (Costelas Felinas, 2014).

Diário há meio século

Domingo, 8 de agosto de 1971 – ano 13, edição 1608

Manchete – Apolo-15 conclui sua missão com êxito

Santo André – Comerciantes desapropriados da Rua Coronel Alfredo Flaquer lamentam mudança antes do Natal.

Prefeitura acelerava a saída da via de estabelecimentos como a Camisaria Gan, de Israel Feldman; Mesbla; Loja Apolinário; Tapeçaria Brejão; e a floricultura de Nelson Narita.

A Avenida Perimetral estava chegando e uma infinidade de lojas viria ao chão.

Em 8 de agosto de...

1916 – Augusta Bisognini nasce na Linha Rio Grande (hoje distrito de Riacho Grande), em São Bernardo.

Nota – Dona Augusta deixa um rico depoimento e lindas fotos do lugar, sistematizadas pela professora Anselma, sua filha.

1921 – Inauguradas as Escolas Reunidas de Ribeirão Pires.

1936 – Prefeito de São Bernardo, Generoso Alves de Siqueira assina ato abrindo crédito de 10 contos e 500 mil réis para a conclusão do muro do Cemitério da Saudade, em Mauá.

1976 – Aberto o Campeonato Paulista de Motonáutica, em Riacho Grande.

1991 – Fax aposenta o telex no Grande ABC.

Reportagem de Elizabeth Coelho, Diário, 7 de agosto de 1991.

2011 – A Prefeitura de São Bernardo inaugura o Centro de Equoterapia Governador Mário Covas

Hoje

Dia dos Pais

Dia Nacional do Controle do Colesterol

Dia Mundial do Pedestre

Santo do dia

Domingos de Gusmão (Caleruega, Espanha, 1170 – Bolonha, Itália, 1221). Fundador da Ordem dos Pregadores ou Dominicanos. Padroeiro Perpétuo e Defensor de Bolonha.

Municípios brasileiros

Em São Paulo, hoje é o aniversário de Alvilândia e de Votuporanga.

Pelo Brasil: Campo Maior e Pio IX (Piauí); Conceição dos Ouros (Minas Gerais); Morro do Chapéu e Muritiba (Bahia); Nova Trento (Santa Catarina); Paracambi (Rio de Janeiro); e Pedra (Pernambuco).