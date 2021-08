Ribeirão dá pontapé para imunizar todos os adultos contra Covid

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



07/08/2021 | 22:32



Ribeirão Pires deu o pontapé para vacinar todos os adultos contra a Covid e começou neste sábado a imunização de pessoas com mais de 18 anos. A cidade é uma das primeiras do Estado a atingir esse público na campanha de imunização e pioneira no Grande ABC.

Neste sábado foram imunizadas 1.381 pessoas no Complexo Ayrton Senna. Com os novos números, o município atinge 88,53% da população adulta vacinada com a primeira dose e 34,95% dessa parcela de moradores inteiramente protegida. “Ribeirão Pires está de parabéns. A população compreendeu e cumpriu as determinações de higienização e a equipe de saúde trabalhou diuturnamente, mais de 14 horas por dia, vacinando e controlando para que não tivéssemos perdas, o que contribuiu para chegarmos à vacinação de quem tem mais de 18 anos dias antes do que foi planejado pelo governo do Estado”, celebrou o prefeito Clóvis Volpi (PL), que foi pessoalmente acompanhar o início da vacinação da nova faixa etária. O calendário oficial do governo paulista prevê o início da vacinação desse público na terça-feira.

Ribeirão retomará a vacinação na segunda-feira e fará repescagem para aqueles que não conseguiram receber o imunizante. A aplicação seguirá no Ayrton Senna. A vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos já está no radar da Secretaria de Saúde do município, que informou aguardar a chegada de novas doses da Pfizer para anunciar a nova faixa etária. Nesse caso, a vacinação será descentralizada e ocorrerá nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). “Eu estava ansiosa desde quando anunciaram a data de vacinação. É um momento especial e significa que estamos muito perto de voltar à vida normal. Estou emocionada”, comemorou a moradora Allanys Moreira, 18 anos.

GRANDE ABC

Desde sexta-feira, pelo menos oito em cada dez moradores adultos da região já tomaram a primeira dose. Com o avanço da campanha ontem, as sete cidades atingiram a marca de 81,75% dos adultos parcialmente protegidos e 32,39% completamente imunizados.

No ranking geral, São Caetano segue liderando a cobertura vacinal em relação a toda a população estimada: 67,38% dos moradores já tomaram a primeira dose (35,73% já completaram o esquema vacinal). Santo André vem logo atrás: (67,31% receberam a primeira dose e 28%, a segunda ou única).

Já Ribeirão registra 65,97% de todos os moradores imunizados com a primeira dose e 26% completamente vacinados. São Bernardo aparece em quarto na lista: 60,37% (primeira dose) e 25,19% (segunda ou única). Na sequência vem Diadema (58% e 19,26%) ; Mauá (52,63% e 17,35%) e Rio Grande da Serra (46,71% e 14,02%). Esses três últimos municípios, porém, não divulgam dados da vacinação no fim de semana.

Em números absolutos, 381.568 adultos do Grande ABC ainda precisam tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. Já os que ainda não completaram o processo de imunização (apenas adultos) chegam a 1,4 milhão de pessoas.