Filhos que se espelham nos pais

08/08/2021



Força, proteção, amor e segurança. A figura paterna pode ser muito bem descrita dessa forma. Além dos papais de sangue, existem muitos tios, avôs, padrastos padrinhos e amigos que também desempenham esse papel importante em muitas famílias.

Diante disso, dividir as tarefas diárias de casa, descobertas e conquistas e ainda compartilhar a vida com os filhos são os maiores presentes para aqueles ‘heróis’ que hoje celebram o Dia dos Pais.

Os pais também são exemplos. Em muitos casos eles acabam influenciando as escolhas que os filhos irão fazer no decorrer da vida, inclusive na área profissional.

A união de pai e filho faz com que simples atividades se transformem em diversão para os filhos. Afinal, ensinar também está entre as principais funções que o papai desempenha.

A Isabelly Camargo Hessel, 4 anos, de São Bernardo, tem ainda muito o que aprender com o seu pai, o pescador e marinheiro Ruy Hessel, 24, mesmo que já tenha descoberto – e praticado – bastante coisas sobre o mundo da pesca.

A pequena acompanha Ruy desde os 2 anos e a curiosidade por essa profissão também surgiu desde muito cedo, afinal, a pesca é um dos empregos de Ruy, e um meio de sustento para a família.

Isa e Ruy saem de casa bem cedo para ‘soltar a rede’. Com um barco, eles instalam o equipamento, que lembra uma teia de aranha. No dia seguinte voltam, tiram da água e recolhem os peixes que ficaram presos nos gomos.

Segundo o pai, a pequena já está ambientada com a atividade. “Ela gosta da água, não consegue ficar parada apenas olhando. Quer sempre saber como as coisas funcionam. Ela é minha companhia diária”, comenta o orgulhosos Ruy.

Pai e filha pescam na região do pós-balsa, em São Bernardo. Percorrem os braços da Represa Billings em busca do pescado. Ruy tem autorização do poder público para pescar no reservatório e é de lá que tira o sustento de sua família.

Assim como a filha, ele também começou muito novo a pescar. Feliz com a companhia diária da filha, Ruy se empolga e diz que “enquanto Isa estiver feliz e satisfeita”, será sempre bem-vinda no seu barco.

Amor pela velocidade faz o coração bater mais forte

Murilo Gomes, 10 anos, de Santo André, já sabe muito bem o que quer para sua vida: ser piloto de moto. Seguindo os passos do pai, Mario Silva, 34, ele já está acelerando. Corre na Honda Junior Cup, uma categoria-escola destinada a formar futuros campeões e que faz parte de um campeonato chamado Superbike Brasil.

Neste ano, foram disputadas três etapas, todas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele foi o vencedor da segunda corrida da temporada e está em segundo lugar na classificação geral.

A paixão pelas duas rodas surgiu cedo, assistindo às corridas do pai, que também foi piloto e hoje atua como instrutor de motovelocidade.

Essa experiência Mario busca transferir para o filho nos treinos e também durante as provas. “Trabalhamos juntos. Conversamos sobre seus erros e acertos e é maravilhoso”, conta o pai.

Grandes nomes do motociclismo têm pais como incentivadores

O brasileiro Eric Granado, multicampeão nas pistas brasileiras, acelera hoje no Campeonato Espanhol de Superbike e também no Campeonato Mundial de Moto E, destinado a motocicletas movidas a energia elétrica. Desde a infância ele tem como principal apoiador o pai, Marco Granado.

O espanhol Marc Marques, oito vezes campeão da MotoGP, principal competição das duas rodas no planeta, tem sempre a companhia de seu pai, Juliá, nos boxes.

O brasileiro Alexandre Barros começou a correr de moto com 8 anos. Aos 15 foi para a Europa disputar o Mundial. Seu pai ‘deu uma forcinha’. Em Monza, na Itália, informou que o filho tinha 16 anos, idade mínima exigida na competição