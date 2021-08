Aventuras em série no espaço

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



08/08/2021 | 07:00



Mais uma história interplanetária está prestes a começar. Isso porque, a aventura de Elliott, o Terráqueo vai estrear, na próxima semana, no Cartoon Network.

A mais nova e emocionante comédia de ficção-científica conta a história de Elliott, sua mãe (Frankie) e o novo melhor amigo do garoto, um dinossauro chamado Mo, que juntos vão embarcar em uma aventura fascinante e inesperada pelo universo. Mas primeiro eles vão precisar descobrir como chegaram até lá.

Acostumado a se mudar com frequência na Terra, Elliott eventualmente encontrará sua casa no espaço. O trio conhecerá alienígenas fantásticos e fará novos amigos. Eles vão explorar o Centrium, um lugar nas estrelas cheio de criaturas cósmicas, que, embora de diferentes espécies, vivem em harmonia.

Os primeiros episódios de Elliott chegarão ao Cartoon Network na sexta-feira, dia 13, às 19h, com reprise no sábado, às 16h. Todas as sextas-feiras, sempre às 17h45, haverá a estreia os novos episódios.