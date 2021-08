Com hematoma na coxa, Marinho desfalca o Santos diante do Corinthians na Vila

07/08/2021 | 18:00



O técnico Fernando Diniz terá um desfalque de peso no clássico com o Corinthians. O astro Marinho está com um hematoma na coxa esquerda e não disputará o clássico deste domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O atacante fará testes diárias para saber a gravidade da lesão e não tem data definida para o retorno. Pode até perder o duelo de ida com o Libertad pelas quartas de final da Copa sul-americana, no meio de semana.

O treinador santista não contou com o atacante nos dois últimos jogos, por suspensão contra a Chapecoense, e ao ganhar descanso diante do Juazeirense, na Bahia. Mas acreditava que não teria problemas para escalá-lo neste domingo, mesmo após a acusação de dores do camisa 11.

Como o incômodo não cessou, o atacante passou por exames mais detalhados e os resultados divulgados neste sábado confirmaram a necessidade de um tempo maior de recuperação, para desespero de Diniz.

"Após a realização de exames durante a última semana, o atacante Marinho teve constatado um hematoma na coxa esquerda. O jogador passará por um tratamento intensivo no CT Rei Pelé e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Santos FC", informou o clube.

A ausência de Marinho acaba com a única dúvida que Diniz tinha para definir a escalação. Com a saída de Kaio Jorge para a Juventus, o técnico não sabia se apostava no ataque sem centroavante fixo, com Lucas Braga, Marinho e Marcos Guilherme se revezando, ou se investia em Marcos Leonardo como centroavante.

Sem Marinho, o goleador deve entrar ao lado de Lucas Braga e Marcos Guilherme diante do Corinthians. Mesmo sem seu astro, o Santos promete sufocar o oponente para fazer valer o mando de campo.