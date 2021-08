Brasil pega Chile, Argentina e Peru em rodada tripla de Eliminatórias em setembro

07/08/2021 | 12:38



A Conmebol divulgou neste sábado a tabela da sequência das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. Como novidade, a competição terá rodadas triplas no meses de setembro e outubro para abrigar os jogos que foram adiados em março deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus. No próximo mês, a seleção brasileira terá pela frente as partidas contra Chile, Argentina e Peru.

O primeiro desafio da equipe comandada pelo técnico Tite será no dia 2 de setembro, pela nona rodada, contra o Chile, em Santiago. Na sequência, o Brasil jogará duas vezes com mandante, em locais que serão oficializados pela CBF em breve. No dia 6, pela sexta rodada - uma das adiadas de março -, a rival será a Argentina. Este duelo estava agendado inicialmente para a Arena Pernambuco, no Recife. Três dias depois, o adversário será o Peru, pela 10.ª rodada, a primeira do returno das Eliminatórias.

Nesta semana, a Fifa aprovou que as datas de setembro e outubro do qualificatório sul-americano abriguem seis rodadas do torneio e não quatro, como inicialmente agendado. A medida atendeu a um pedido da Conmebol. Para contemplar uma partida extra em cada janela, serão incluídos dois dias ao período em que os jogadores ficam à disposição das respectivas seleções.

"A adição destes dois dias garante descanso e tempo de preparação suficientes entre as partidas, considerando as distâncias viajadas para e dentro da América do Sul e garantindo o bem-estar do jogador, mitigando as consequências negativas de um calendário mais intenso, ao mesmo tempo que assegura uma competição justa, com rápido retorno dos jogadores a seus clubes", argumentou a Fifa em nota oficial.

Em outubro, o Brasil terá pela frente Venezuela e Colômbia, como visitante, e o Uruguai, como mandante. A seleção brasileira lidera as Eliminatórias com seis vitórias em seis jogos e 100% de aproveitamento. Argentina, Equador e os uruguaios completam a zona de classificação direta à Copa do Mundo de 2022, enquanto que os colombianos, que figuram na quinta posição, disputariam neste momento a repescagem.

Confira a tabela de jogos em setembro das Eliminatórias da Copa de 2022:

9.ª RODADA (02/09)

Peru x Uruguai

Venezuela x Argentina

Bolívia x Colômbia

Chile x Brasil

Equador x Paraguai

6.ª RODADA (05/09)

Equador x Chile

Paraguai x Colômbia

Brasil x Argentina

Peru x Venezuela

Uruguai x Bolívia

10.ª RODADA (09/09)

Brasil x Peru

Colômbia x Chile

Uruguai x Equador

Paraguai x Venezuela

Argentina x Bolívia