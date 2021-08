Drica Moraes revela dificuldades no retorno para os sets de filmagens de Sob Pressão

07/08/2021 | 12:10



Após a temporada retratando a Covid-19, Sob Pressão vai voltar com tudo na quarta temporada no Globoplay - e rolou coletiva de imprensa ao lado dos diretores e do elenco da série.

No bate-papo, Lucas Paraizo, roteirista de Sob Pressão, logo de cara comenta que a nova temporada vem para emocionar a todos e que foi pensada antes mesmo da pandemia do novo coronavírus estourar no mundo inteiro.

- Essa temporada foi pensada dois anos atrás, quando não tinha nem Covid. Fizemos um pilar da saúde e o pessoal dos protagonistas. E os protagonistas vão enfrentar problemas pessoais, paternidade do Evandro [Julio Andrade], Mauro [David Júnior] tem uma versão muito importante, ente outros personagens.

Além disso, o diretor ainda revela que, como em toda temporada tem um assunto de peso a ser debatido, nesta será tratado (também) o HIV na terceira idade.

- Sob Pressão é uma serie que tenta colocar temas relevantes em todas as temporadas em perspectivas diferentes. Infelizmente no nosso país a gente precisa voltar nesses assuntos para eles serem discutidos. No caso do HIV, durante a pesquisa, a gente chegou a uma informação de que chegou a 60% o HIV na terceira idade, e decidimos trazer com uma nova ótica.

Caso você não saiba, a série é sobre o dia a dia dentro de um hospital e mostra todos os problemas da saúde pública no Brasil. Drica Moraes, que dá vida à Vera dentro da série, comenta como é, de certa forma, viver tudo isso - e o medo que foi retornar aos sets de gravações.

- A gente filmou com a vacinação bem atrasada, então os protocolos eram muito rígidos e o medo era real de contaminação, de baixa, de ficar doente. A gente estava mesmo impregnado com essa nuvem de mistério desse vírus. Com o retorno deu um peso maior com relação aos personagens, porque o caso dos doentes era uma sociedade adoecida na perspectiva de cura, esperança, politicamente, como um projeto de saúde que vem lá de cima. Então a gente tremia literalmente o tempo todo trabalhando e imaginando que aquilo tudo era real. E, claro, tem a esperança, mas tem a dor! Vai ser muito bonito a gente voltar a filmar com muita gente vacinada, acho que vai dar um outro gás pra gente!

Já Bruno Garcia revela o quanto é importante e significativo para ele envelhecer e amadurecer ao lado do seu personagem, Décio.

- Isso é uma oportunidade rara para um intérprete. Hoje em dia é mais possível por causa do avanço das séries, mas é muito interessante você fazer um personagem que avança através dos anos. Então eu envelheci junto com o Décio, amadureci paralelamente a ele, é uma situação magnífica para um intérprete. Você tem possibilidade de fazer essa trajetória mais longa. Em um filme você faria, mas estaria mais distanciada dentro da sua vida. E fazendo Sob Pressão é muito gratificante.

Já Marjorie Estiano comentou uma das maiores dificuldades que teve em dar vida à Carolina, uma das protagonistas da série.

- Nossa, é tão atípico essa maneira de gravar, de trabalhar, que eu diria que todo o contexto pandêmico foi um elemento difícil na vida, com as filmagens, porque dentro de um panorama normal, a gente acaba podendo privilegiar a cronologia que tem uma influencia positiva, que tem o crescimento pela curva dos personagens, e nessas circunstâncias a gente filmava as cenas em modo aleatório, o que, definitivamente, dava para filmar. De uma maneira geral, a feitura da realização do trabalho nessas condições da pandemia talvez tenha sido mais desgastantes mesmo.

Aliás, para finalizar, o diretor de Sob Pressão, Lucas Paraizo, revela que a série vai ter continuação e que a quarta temporada chega ao Globoplay no dia 12 de agosto.