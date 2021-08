Internado com Covid-19, Luciano Szafir pede orações para Eduardo Moscovis: Logicamente, isso me toca

07/08/2021 | 12:11



Luciano Szafir, que recentemente ficou internado por conta da Covid-19, se sensibilizou com o atual quadro clínico do ator Eduardo Moscovis e usou as redes sociais, na última sexta-feira, dia 6, para pedir oração a todos que estão lutando contra esse vírus.

Moscovis, de 53 anos de idade, está internado desde a última quinta-feira, dia 5, na mesma unidade em que o pai de Sasha Meneghel esteve para concluir o tratamento, o Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e segue sem previsão de alta, apesar de evoluir bem.

Cada vez que eu vejo um caso de Covid, logicamente isso me toca. Pega muito forte em mim. Então, eu queria pedir orações para todos vocês que oraram por mim a todas as pessoas que estão com esse vírus amaldiçoado. E também ao Du Moscovis, acabei de ver que ele está. Enfim, é o que a gente pode fazer no momento, disse nos Stories.