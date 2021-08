Fato relevante

Do Diário do Grande ABC



06/08/2021 | 23:59



A Via, companhia de capital aberto que é responsável pela Casas Bahia, Ponto Frio e e-commerce do Extra, comunicou ontem ao mercado a mudança de sua sede administrativa de São Caetano para o bairro Pinheiros, na Capital. Notícia que este Diário já havia antecipado no dia 15 do último mês. O Palácio da Cerâmica, pelo menos oficialmente, reagiu com indiferença, pronunciou-se por meio de nota afirmando que a transferência foi apenas de prédio e não de CNPJ, o que significa que a arrecadação de tributos segue inalterada.



É fato que, para a Receita Federal, a empresa segue cadastrada no município. Entretanto, nada impede que, em breve, os controladores do grupo venham a realizar também essa migração. Isso pode gerar perda considerável de receita. Trinta milhões por ano!



Outro fato negativo no caso é que são cerca de 4.000 colaboradores. Gente que terá de se deslocar até a Capital diariamente e que, por conveniência, poderá trocar de endereço, deixando de consumir em São Caetano, de pagar IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), entre outros tributos.



Há um outro quesito que também deve ser colocado na balança. A rede Casas Bahia teve como embrião a loja montada em 1957 em solo são-caetanense. De lá se espalhou por todo o País. A marca, um sinônimo da cidade, deixou o ninho.



Hoje, portanto, a referência do nome na região muda de endereço. Será São Bernardo, que abriga desde 2006 o centro de distribuição da rede, com 96 mil m² de área construída e que demandou, à época, R$ 10 milhões na compra do terreno e mais R$ 20 milhões para erguer a estrutura.



Além disso, outro nome surgido na cidade também direcionou seus recursos à vizinha. A rede de supermercados Joanin está investindo R$ 35 milhões em São Bernardo para levantar centro de distribuição que irá unificar as operações do grupo, que ficará pronto no próximo ano e irá gerar 250 empregos diretos. Fica a lição: gestores públicos precisam trabalhar para, além de atrair novos investimentos, manter as empresas que já possuem.